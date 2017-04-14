《全球重要经济事件一览表》--4月14日-4月21日

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4月14日(五)
--美国财政部公布美国主要贸易伙伴外汇政策的半年度报告。
北京--商务部召开专题发布会，市场建设司副巡视员胡剑萍介绍出台《汽车销售管理办法》相关情况，并答记者问(0200)。
4月16日(日)
--越南政府副总理兼外交部长范平明访华，同中国国务委员杨洁篪共同主持中越双边合作指导委员会第十次会议，至18日。
4月17日(一)
--国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2017年一季度国民经济运行情况，并答记者问(0200)
东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表讲话(0615)。
4月18日(二)
华盛顿--世界银行行长金墉参加一项讨论会(1830)。
悉尼--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0130)。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于多伦多地区商会(Toronto Region Board of Trade)发表演说(1630)。
4月19日(三)
--中国国务委员杨洁篪同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼举行第七轮中欧高级别战略对话。
纽约--日本财务大臣麻生太郎于哥伦比亚大学一项活动中发表演说(2230)。
纽约--欧洲央行执委科尔参加Peter McColough圆桌系列国际经济会议(1200)。
纽约--欧洲央行执委普雷特于一场会议中发表演说(1400)。
华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯参加国际货币基金组织(IMF)的圆桌讨论会(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0700)。
纽约州Annandale-on-Hudson--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表谈话(1630)。
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。
莫斯科--俄罗斯总理梅德韦杰夫于下议院发表演说(0900)。
雅加达--印尼央行理事会议(至4月20日)。
4月20日(四)
华盛顿--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)于卡耐基国际和平基金会发表演说(1500)。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在布鲁金斯学会网络直播中发表讲话(1300)。
4月21日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)亚太部门举行新闻简报会(1200)。
华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔参加世界银行与IMF 2017年春季会议(1100)(至4月22日)。
明尼苏达州圣保罗市--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加哈姆林大学社区经济发展座谈会的问答环节(1300)。
华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)与副总裁扬松(Per Jansson)参加世界银行与IMF春季会议(至4月23日)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)