《全球重要经济事件一览表》--4月18日-4月25日

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4月18日(二)
华盛顿--世界银行行长金墉参加一项讨论会(1830)。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于多伦多地区商会(Toronto Region Board of Trade)发表演说(1645)。
--中国国务院副总理刘延东访问土耳其、约旦、伊朗、南非，并出席中国-南非高级别人文交流机制首次会议(至27日)。
4月19日(三)
--中国国务委员杨洁篪同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼举行第七轮中欧高级别战略对话。
纽约--日本财务大臣麻生太郎于哥伦比亚大学一项活动中发表演说(2230)。
纽约--欧洲央行执委科尔参加Peter McColough圆桌系列国际经济会议(1200)。
纽约--欧洲央行执委普雷特于一场会议中发表演说(1400)。
华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯参加国际货币基金组织(IMF)的圆桌讨论会(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0700)。
纽约州Annandale-on-Hudson--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表谈话(1630)。
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。
莫斯科--俄罗斯总理梅德韦杰夫于下议院发表演说(0900)。
雅加达--印尼央行理事会议(至4月20日)。
4月20日(四)
华盛顿--英国央行总裁卡尼在国际金融协会(IIF)举办的活动上发表演说(1530)。
华盛顿--英国央行总裁卡尼将参加20国集团(G20)/IMF会议(至4月22日)。
华盛顿--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在彼得森国际经济研究所发表演说(1615)。
纽约--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)在哥伦比亚大学发表讲话(2300)。
华盛顿--IIF与美国财长努钦、安永会计师事务所执行长Mark Weinberger举行对话(1715)，白宫国家经济委员会主任柯恩与IIF总裁亚当斯(Tim Adams)举行对话(1830)，IIF与美国众议院预算局局长Mick Mulvaney举行对话(2030)
华盛顿--IMF总裁拉加德举行记者会(1330)。
华盛顿--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)于卡耐基国际和平基金会发表演说(1500)。
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在布鲁金斯学会网络直播中发表讲话(1300)。
4月21日(五)
华盛顿--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)发表讲话(1800)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)亚太部门举行新闻简报会(1200)。
华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔参加世界银行与IMF 2017年春季会议(1100)(至4月22日)。
明尼苏达州圣保罗市--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加哈姆林大学社区经济发展座谈会的问答环节(1330)。
华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯与副总裁扬松参加世界银行与IMF春季会议(至4月23日)。
华盛顿--世界银行与IMF举行春季会议(至4月23日)。
4月22日(六)
华盛顿--IMF总裁拉加德在财政论坛开幕式上发表讲话(1745)。
华盛顿--IMF总裁拉加德和美国财长努钦将出席“美国经济对话”(2015)。
华盛顿--G20财长和央行总裁会议(1400)。
4月24日(一)
暂无重要预定经济事件
4月25日(二)
北京--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判举行，至27日。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 汪红英；审校 郑茵)