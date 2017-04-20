《全球重要经济事件一览表》--4月20日-4月27日

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4月20日(四)
华盛顿--世界银行行长金墉与加拿大财长摩尔诺在世界银行发表讲话(2030)。
华盛顿--20国集团(G20)财经首脑举行工作晚餐会。
华盛顿--世界银行行长金墉参加题为“打造市场，创造就业”的小组讨论会(1800)。
华盛顿--英国央行总裁卡尼在国际金融协会(IIF)举办的活动上发表演说(1530)。
华盛顿--英国央行总裁卡尼将参加20国集团(G20)/IMF会议(至4月22日)。
华盛顿--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在彼得森国际经济研究所发表演说(1615)。
纽约--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)在哥伦比亚大学发表讲话(2300)。
华盛顿--IIF与美国财长努钦、安永会计师事务所执行长Mark Weinberger举行对话(1715)，白宫国家经济委员会主任柯恩与IIF总裁亚当斯(Tim Adams)举行对话(1830)，IIF与美国白宫预算局局长Mick Mulvaney举行对话(2030)
华盛顿--IMF总裁拉加德举行记者会(1330)。
华盛顿--德国财政部长朔伊布勒于卡耐基国际和平基金会发表演说(1500)。
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在布鲁金斯学会网络直播中发表讲话(1300)。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0700之后)
4月21日(五)
华盛顿--欧洲投资银行总裁Werner Hoyer在华盛顿布鲁金斯学会发表题为“欧洲的今天和明天”的讲话。
华盛顿--20国集团(G20)财经首脑在华盛顿召开会议(至4月22日)(1400)
华盛顿--加拿大财长摩尔诺发表讲话(1800)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)亚太部门举行新闻简报会(1200)。
华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔参加世界银行与IMF 2017年春季会议(1100)(至4月22日)。
明尼苏达州圣保罗市--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加哈姆林大学社区经济发展座谈会的问答环节(1330)。
华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯与副总裁扬松参加世界银行与IMF春季会议(至4月23日)。
华盛顿--世界银行与IMF举行春季会议(至4月23日)。
4月22日(六)
华盛顿--IMF总裁拉加德在财政论坛开幕式上发表讲话(1745)。
华盛顿--IMF总裁拉加德和美国财长努钦将出席“美国经济对话”(2015)。
4月24日(一)
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)与财长Michael Noonan在央行都柏林新总部正式启用活动上发表讲话(1320)。
伦敦--捷克央行副总裁Mojmir Hamlp参加“非传统货币政策工具”讨论会(1745)。
4月25日(二)
北京--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判举行，至27日。
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议(0800).
奥斯陆--挪威央行副总裁在挪威科学与文学院发表讲话。
4月26日(三)
法兰克福--“法兰克福2017年财经峰会”
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。
东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议。
4月27日(四)
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议。
法兰克福--欧洲央行管委会宣布利率决议，之后召开新闻发布会(0630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0830)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在人民币全球城市对话晚宴上发表讲话。
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李爽 审校 张荻)