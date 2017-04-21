《全球重要经济事件一览表》--4月21日-4月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月21日(五)
北京--国务院新闻办举行新闻发布会，国家卫生计生委副主任王培安，国务院扶贫办党组成员夏更生介绍《健康扶贫工程“三个一批”行动计划》有关情况，并答记者问。
华盛顿--世界银行与IMF举行春季会议(至4月23日)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯在小型企业协会发表演说。(1125)
华盛顿--世界银行行长金墉出席两场讨论会(1500/1900)。
华盛顿--日本副首相麻生太郎和日本央行总裁黑田东彦一起举行记者会。
华盛顿--欧洲投资银行总裁Werner Hoyer在华盛顿布鲁金斯学会发表题为“欧洲的今天和明天”的讲话。
华盛顿--20国集团(G20)财经首脑在华盛顿召开会议(至4月22日)(1400)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)亚太部门举行新闻简报会(1200)。
华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔参加世界银行与IMF 2017年春季会议(1100)(至4月22日)。
明尼苏达州圣保罗市--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加哈姆林大学社区经济发展座谈会的问答环节(1330)。
华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯与副总裁扬松参加世界银行与IMF春季会议(至4月23日)。
4月22日(六)
华盛顿--IMF总裁拉加德在财政论坛开幕式上发表讲话(1745)。
华盛顿--IMF总裁拉加德和美国财长努钦将出席“美国经济对话”(2015)。
4月24日(一)
洛杉矶--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场经济座谈会的问答环节(1530)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)与财长Michael Noonan在央行都柏林新总部正式启用活动上发表讲话(1320)。
伦敦--捷克央行副总裁Mojmir Hamlp参加“非传统货币政策工具”讨论会(1745)。
4月25日(二)
北京--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判举行，至27日。
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议(0800).
奥斯陆--挪威央行副总裁在挪威科学与文学院发表讲话。
4月26日(三)
法兰克福--“法兰克福2017年财经峰会”
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。
东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议。
4月27日(四)
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议。
法兰克福--欧洲央行管委会宣布利率决议，之后召开新闻发布会(0630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0830)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在人民币全球城市对话晚宴上发表讲话。
4月28日(五)
华盛顿--费城联邦储备银行总裁哈克发表演说(1830)
伯恩--瑞士央行股东大会。瑞士央行总裁乔丹等央行官员将发表演说(0800)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议(1030)。 (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)