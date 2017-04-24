《全球重要经济事件一览表》--4月24日-5月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月24日(一)
--中国国务院新闻办发布会，请国务院第一次全国地理国情普查领导小组副组长、国土资源部副部长、国家测绘地理信息局局长库热西·买合苏提，国土资源部副部长王广华介绍第一次全国地理国情普查工作和普查公报有关情况。(0200)
斯图加特--德国央行执委多姆布雷特就银行业监管发表演说。
洛杉矶--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场经济座谈会的问答环节(1530)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)与财长Michael Noonan在央行都柏林新总部正式启用活动上发表讲话(1320)。
伦敦--捷克央行副总裁Mojmir Hamlp参加“非传统货币政策工具”讨论会(1745)。
4月25日(二)
--中国人力资源和社会保障部举办一季度例行新闻发布会。(0200)
北京--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判(至27日)。
布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加经济委员会听证会(0830)。
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议(0800)。
奥斯陆--挪威央行副总裁在挪威科学与文学院发表讲话。
4月26日(三)
法兰克福--“法兰克福2017年财经峰会”
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。
东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议。
4月27日(四)
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议。
法兰克福--欧洲央行管委会宣布利率决议(1145)，之后召开新闻发布会(1230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0830)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在人民币全球城市对话晚宴上发表讲话。
4月28日(五)
华盛顿--费城联邦储备银行总裁哈克发表演说(1830)
伯恩--瑞士央行股东大会。瑞士央行总裁乔丹等央行官员将发表演说(0800)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议(1030)。
5月1日(一)
暂无重要经济事件。 (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 王颖)