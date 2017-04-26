《全球重要经济事件一览表》--4月26日-5月3日

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4月26日(三)
--中国国新办举行新闻发布会，请工业和信息化部运行监测协调局、信息通信发展司有关负责人介绍第一季度工业通信业发展情况，并答记者问。(0200)
--中国国务院台湾事务办公室例行新闻发布会。(0200)
北京--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判(至27日)。
法兰克福--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)参加有关网络安全和中央银行的小组讨论(1100)。
法兰克福--“法兰克福2017年财经峰会”
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。
东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议。
4月27日(四)
东京--日本央行宣布利率决定。
卢森堡--欧盟一般事务理事会会议。
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
法兰克福--欧洲央行管委会宣布利率决议(1145)，之后召开新闻发布会(1230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0830)。瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)等出席记者会。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在人民币全球城市对话晚宴上发表讲话。
新加坡--新加坡金管局公布宏观经济状况报告。
4月28日(五)
--中国社科院《2017年中国经济前景分析》发布会暨中国经济形势报告会召开。(0630-0800)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议(1030)。
德国GYMNICH--欧盟外交事务官员举行非正式会议。
伊利诺伊州埃文斯顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)就“金融科技”发表讲话(1715)。
华盛顿--美国费城联邦储备银行总裁哈克发表演说(1830)
伯尔尼--瑞士央行股东大会。瑞士央行总裁乔丹等央行官员将发表演说(0800)。
5月1日(一)
暂无重要经济事件。
5月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的利率会议。
维也纳--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在小组讨论中发言(0630)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森等出席关于政府养老基金的听证会。
悉尼--澳洲央行公布利率决定(0430)。
5月3日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)