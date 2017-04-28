《全球重要经济事件一览表》--4月28日-5月5日

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4月28日(五)
--中国社科院《2017年中国经济前景分析》发布会暨中国经济形势报告会召开。(0630-0800)
--根据联合国安理会工作安排，4月28日将举行朝鲜半岛核问题安理会部长级公开会，中国外交部长王毅将应邀出席。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议(1030)。
德国GYMNICH--欧盟外交事务官员举行非正式会议。
伊利诺伊州埃文斯顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)就“金融科技”发表讲话(1715)。
华盛顿--美国费城联邦储备银行总裁哈克发表演说(1830)
伯尔尼--瑞士央行股东大会。瑞士央行总裁乔丹等央行官员将发表演说(0800)。
土耳其安卡拉--土耳其央行公布4月货币政策委员会会议记录。
5月1日(一)
暂无重要经济事件。
5月2日(二)
东京--日本央行公布3月政策会议的会议记录。
日本横滨--日本央行总裁黑田东彦、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在ADB举行年会前，在全球智库峰会上发表讲话。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的利率会议。
维也纳--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在小组讨论中发言(0630)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森等出席关于政府养老基金的听证会。
悉尼--澳洲央行公布利率决定(0430)。
5月3日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
5月4日(四)
悉尼--澳洲央行总裁洛威在经济社团商业午宴上发表讲话(0310)。
奥斯陆--挪威央行宣布利率决定，并举行记者会(0800)。
卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个会议上发表讲话。
东京--东南亚国协(东盟)加上日本、韩国及中国(ASEAN+3)副财长与央行副总裁会议(至5月5日)。
东京--ASEAN+3财长与央行总裁联合会议(至5月5日)。
布鲁塞尔--非洲、加勒比海与太平洋(ACP)-欧盟部长委员会会议(至5月5日)。
墨西哥城--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(2025)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在一个会议上发表讲话(1100)。
瑞士洛桑--欧洲央行总裁德拉吉在一个颁奖典礼上发表讲话(1630)。
5月5日(五)
纽约--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在影子公开市场委员会发表演说(1645)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
日本--东南亚国协(东盟)财长及投资者研讨会。
意大利佛罗伦萨(佛罗伦斯)--欧盟执委会主席贾克、欧洲议会议长塔亚尼、欧洲理事会主席图斯克发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行全体委员会会议(1100)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)