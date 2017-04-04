《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日

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4月4日(二)
芬兰--中国国家主席习近平将于4日至6日对芬兰进行国事访问。
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表讲话(1330)。
法国斯特拉斯堡--欧盟执委会就欧洲经济和货币联盟的未来举行研讨会。
布鲁塞尔--关于支持叙利亚及该地区未来的会议在布鲁塞尔召开(至4月5日)。
瑞典--瑞典央行副总裁Martin Floden在一个研讨会上发表讲话
新泽西--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在普林斯顿大学发表讲话(2030)
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就危机后金融市场监管发表讲话(1500)
伦敦--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第二届SSGA-OMFIF圆桌会议年会(至4月5日)上发表主旨演讲
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话
菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财经首脑系列会议(至4月7日)。
堪培拉--澳洲央行宣布利率决定(0430)。
墨尔本--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0815)。
4月5日(三)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
莫斯科--乌兹别克斯坦总统Shavkat Mirziyoyev会见俄罗斯总统普京。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月政策会议记录(1800)。
4月6日(四)
美国佛罗里达州----中国国家主席习近平将于6日至7日在海湖庄园同美国总统特朗普举行会晤。
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧洲央行首席经济学家普雷特和爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)发表讲话(0700)。
瓦莱塔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲金融监管专业智库(Eurofi)高级研讨会上讲话(1245)。
柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig和德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在一个银行业会议上发表讲话(0940)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说。
奥斯陆--挪威央行副总裁在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)
4月7日(五)
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就“金融监管现状和潜在改革”发表讲话(1615)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在汤森路透发表讲话(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森就货币政策对收入及财富分配的影响发表演说。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
4月10日(一)
墨尔本--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在墨尔本莫纳什大学发表讲话(0130)。
4月11日(二)
美国--美银美林汽车峰会(至4月12日)。
维也纳--奥地利央行副总裁Andreas Ittner对商业记者发表讲话(0900)。
巴西--巴西央行货币政策委员会会议(至4月12日)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)