《全球重要经济事件一览表》--4月5日-4月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月5日(三)
--中国国家主席习近平于4日至6日对芬兰进行国事访问。
悉尼--经济分析部负责人Alex Heath参加彭博一项活动的小组讨论会(0730)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在彭博发表演讲(1230)。
伦敦--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第二届SSGA-OMFIF圆桌会议年会上发表主旨演讲(最后一日)。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
莫斯科--乌兹别克斯坦总统Shavkat Mirziyoyev会见俄罗斯总统普京。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月政策会议记录(1800)。
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在悉尼一项银行业活动中发表演说(2240)
菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财长与央行代表会议(至4月7日)。
菲律宾宿雾--东盟加上日本、韩国及中国财长与央行代表会议(至4月7日)。
菲律宾宿雾--东盟央行总裁会议；东盟央行总裁会议(至4月7日)。
莫斯科--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)与经济部长Maxim Oreshkin参加莫斯科交易所论坛(Moscow Exchange Forum)。
4月6日(四)
美国佛罗里达州--中国国家主席习近平将于6日至7日在海湖庄园同美国总统特朗普举行会晤。
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧洲央行首席经济学家普雷特和爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)发表讲话(0700)。
马耳他瓦莱塔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲金融监管专业智库(Eurofi)高级研讨会上讲话(1245)。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)(1330)参加一项辩论活动(1330)。
柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig和德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在一个银行业会议上发表讲话(0940)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)
4月7日(五)
马耳他瓦莱塔--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)及欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议。
马耳他瓦莱塔--德拉吉与欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一项非正式的欧盟财长会议(至4月8日)。欧洲经济暨财政事务理事会部长级正式会议(至4月8日)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就“金融监管现状和潜在改革”发表讲话(1615)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在汤森路透发表讲话(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森就货币政策对收入及财富分配的影响发表演说。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
4月8日(六)
意大利切尔诺比奥--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许参加一项经济与金融前景论坛活动的小组讨论会(0730)。
4月10日(一)
意大利卢卡--七国集团(G7)外长举行两日会议(至4月11日)
墨尔本--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在墨尔本莫纳什大学发表讲话(0130)。
4月11日(二)
美国华盛顿特区--美银美林汽车峰会(至4月12日)。
维也纳--奥地利央行副总裁Andreas Ittner对商业记者发表讲话(0900)。
巴西--巴西央行货币政策委员会会议(至4月12日)。
4月12日(三)
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率与货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)就货币政策报告举行记者会(1515)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)