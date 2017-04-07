《全球重要经济事件一览表》--4月7日-4月14日

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4月7日(五)
--中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
--中国国新办举行政策例行吹风会，人力资源和社会保障部副部长张义珍介绍《关于进一步做好促进就业创业工作的意见》有关情况，并答记者问。(0200)
马耳他瓦莱塔--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)及欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议。
马耳他瓦莱塔--德拉吉与欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一项非正式的欧盟财长会议(至4月8日)。欧洲经济暨财政事务理事会部长级正式会议(至4月8日)。
瑞典--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)就“货币政策与收入差距”发表讲话(0800)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就“金融监管现状和潜在改革”发表讲话(1615)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在汤森路透发表讲话(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森就货币政策对收入及财富分配的影响发表演说。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财长与央行官员代表会议(最后一天)。
菲律宾宿雾--东盟加上日本、韩国及中国财长与央行代表会议(最后一天)。
4月8日(六)
意大利切尔诺比奥--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许参加一项经济与金融前景论坛活动的小组讨论会(0730)。
4月9日(日)
墨尔本--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一个活动中，就美国经济与货币政策发言(0205)。
4月10日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在分支机构经理季度会议上讲话。
意大利卢卡--七国集团(G7)外长举行两日会议(至4月11日)
墨尔本--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在墨尔本莫纳什大学发表讲话(0130)。
4月11日(二)
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
北京--汤森路透举办2017人民币市场展望论坛
美国明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一场企业合作会议的问答环节(1745)
美国华盛顿特区--美银美林汽车峰会(至4月12日)。
维也纳--奥地利央行副总裁Andreas Ittner对商业记者发表讲话(0900)。
巴西--巴西央行货币政策委员会会议(至4月12日)。
4月12日(三)
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率与货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)就货币政策报告举行记者会(1515)。
巴西--巴西央行公布利率决定(1700)。
4月13日(四)
东京--欧洲央行宏观审慎政策和金融稳定部门副主管John Fell、马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)、泰国央行总裁威拉泰等在亚洲开发银行旗下智库Asian Development Bank Institute(ADBI)主办的研讨会上讲话。
首尔--韩国央行宣布利率决定。(0100)
4月14日(五)
--美国财政部公布美国主要贸易伙伴外汇政策的半年度报告。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)