《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日

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5月1日(一)
暂无重要经济事件。
5月2日(二)
柏林--德国财长朔伊布勒在20国集团商业峰会(B20)发表讲话(1215)。
东京--日本央行公布3月政策会议的会议记录。
日本横滨--日本央行总裁黑田东彦、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在ADB举行年会前，在全球智库峰会上发表讲话。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的利率会议。
维也纳--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在小组讨论中发言(0630)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森等出席关于政府养老基金的听证会。
悉尼--澳洲央行公布利率决定(0430)。
5月3日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
5月4日(四)
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1030)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在经济社团商业午宴上发表讲话(0310)。
奥斯陆--挪威央行宣布利率决定，并举行记者会(0800)。
卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个会议上发表讲话。
东京--东南亚国协(东盟)加上日本、韩国及中国(ASEAN+3)副财长与央行副总裁会议(至5月5日)。
东京--ASEAN+3财长与央行总裁联合会议(至5月5日)。
布鲁塞尔--非洲、加勒比海与太平洋(ACP)-欧盟部长委员会会议(至5月5日)。
墨西哥城--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(2025)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在一个会议上发表讲话(1100)。
瑞士洛桑--欧洲央行总裁德拉吉在一个颁奖典礼上发表讲话(1630)。
5月5日(五)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
纽约--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在影子公开市场委员会发表演说(1645)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
日本--东南亚国协(东盟)财长及投资者研讨会。
意大利佛罗伦萨(佛罗伦斯)--欧盟执委会主席贾克、欧洲议会议长塔亚尼、欧洲理事会主席图斯克发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行全体委员会会议(1100)。
5月6日(六)
加州斯坦福--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加SIEPR-胡佛联合会议(1930)。
东京--日本央行总裁黑田东彦、菲律宾央行总裁泰谭柯将在亚洲开发银行与日本央行主持的圆桌会议上发言(0700)。
5月8日(一)
芝加哥--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在芝加哥全球事务委员会主办的一场活动上发表演讲，主题为“从商业街到华尔街：经济增长、货币政策与美联储”(1245)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)