《全球重要经济事件一览表》--5月11日-5月18日

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5月11日(四)
--国新办举行新闻发布会，请中宣部、教育部、文化部、新闻出版广电总局、中国国际经济交流中心有关负责同志介绍推进与“一带一路”沿线国家民心相通情况，并答记者问(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行就前瞻性指引的前景举行会议(至5月12日)。
日内瓦--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)于日内瓦高等研究院(Geneva Graduate Institute)发表演说。
伦敦--英国央行公布利率决定，发布会议记录和通胀报告。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说(1400)
意大利巴里--欧洲央行总裁德拉吉和欧洲央行执委科尔参加七国集团(G7)财政部长和央行总裁会议(1535)(至5月13日)。
海德堡--欧洲央行执委普雷特就“欧洲央行的作用：危机期间的谨慎和责任”发表演讲(1730)。
布鲁塞尔--欧盟与突尼斯(突尼西亚)举行Association Council会议。
法兰克福--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特发表演说(1630)
华盛顿特区--美国联邦储备理事会(FED)理事举行为期两天的会议，主题为“实证货币经济学的发展”(至5月12日)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说(0700)。
日内瓦--国际货币基金组织(IMF)经济顾问兼研究部门主任奥伯斯法尔德发表演说。(1630)
意大利--七国集团(G7)财长会议(至5月13日)
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹和财长Ueli Maurer出席一银行业活动(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会举行会议(0700)。
布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议
5月12日(五)
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席在欧洲央行宏观审慎政策及研究年度会议。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)参加央行国际会议总结小组，探讨未来货币政策不同的沟通方式。
维尔纽斯--瑞典央行总裁英韦斯将发表演说(0710)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森将参加Kammarkollegiet的资本市场日，讨论当前货币政策(0745)；副总裁扬松将出席Finansdagarna，讨论最近的利率决定和当前货币政策(0900)
东京--日本央行审议委员原田泰参加千叶大学研讨会(0415)
都柏林--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)在记者会上发言。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议
5月14日(日)
北京--“一带一路”国际合作高峰论坛召开，至15日。
5月15日(一)
北京--“一带一路”国际合作高峰论坛。
法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲银行业管理局主管Adam Farkas，和德国央行执委多姆布雷特在一个银行业会议上发言。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森出席挪威议会一个委员会的听证会。
布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议(至16日)。
马尼拉--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo向企业高管报告利率走廊计划的最新情况(0130)。
5月16日(二)
悉尼--澳洲央行公布货币政策会议之会议记录(0130)。
布鲁塞尔--欧洲经济区理事会(European Economic Area Council)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就货币政策发表演说。(1030)
布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。
5月17日(三)
瑞典哈尔姆斯塔德--瑞典央行副总裁佛洛登出席Kronoberg地区政府管理会议，并讨论当前的货币政策。(1130)
雅加达--印尼央行理事会议
河内--亚太经合组织(APEC)第二次高层官员会议(至18日)
伦敦--英国央行首席经济学家Andy Haldane在Finance Foundation年度讲座上发表谈话。(1800)
5月18日(四)
--中国消费金融暨科技创新大会召开(至19日)
纽约--纽约FED市场部高级副总裁洛根(Lorie Logan)发表演说(1100)。
法兰克福--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)与央行总裁史托纳拉斯，发表希腊重返金融市场的前景(1000)。
布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议，以及欧盟司法与内政理事会会议。
美国明尼亚波利斯--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)于明尼苏达经济俱乐部(Economic Club of Minnesota)发表演说(1715)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明
台拉维夫--欧洲央行总裁德拉吉于台拉维夫大学发表演说(1600)。
越南宁平市--亚太经合组织(APEC)资深财金官员会议(至5月19日) (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 陈宗琦 审校 戴素萍)