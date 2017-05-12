《全球重要经济事件一览表》--5月12日-5月19日

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5月12日(五)

北京--国新办举行新闻发布会，请发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问(0200)。

北京--中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库主办第五期国际经济形势跟踪研究专题研讨会，本期主题：一带一路的挑战和对策(0630)。

赫尔辛基--欧洲央行银行监管委员会会议。

都柏林--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在56届ACI世界金融市场协会大会举行之前的一场主持讨论中讲话(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行就“前瞻指引的未来”(Future of Forward Guidance)举行会议(最后一天)。

意大利巴里--欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔参加七国集团(G7)财长和央行行长会议(1535)(至5月13日)。

华盛顿特区--美国联邦储备理事会(FED)理事举行为期两天的会议，主题为“实证货币经济学的发展”(最后一天)。

意大利--七国集团(G7)财长会议(至5月13日)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席在欧洲央行宏观审慎政策及研究年度会议。

费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)参加央行国际会议总结小组，探讨未来货币政策不同的沟通方式。

维尔纽斯--瑞典央行总裁英韦斯将发表演说(0710)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森将参加Kammarkollegiet的资本市场日，讨论当前货币政策(0745)；副总裁扬松将出席Finansdagarna，讨论最近的利率决定和当前货币政策(0900)

东京--日本央行审议委员原田泰参加千叶大学研讨会(0415)

都柏林--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)在记者会上发言。

5月14日(日)

北京--“一带一路”国际合作高峰论坛召开，至15日。

5月15日(一)

北京--“一带一路”国际合作高峰论坛。

北京--中国国际经济交流中心主办的第五届全球智库峰会召开(0100)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲银行业管理局主管Adam Farkas，和德国央行执委多姆布雷特在一个银行业会议上发言。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森出席挪威议会一个委员会的听证会。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议(至16日)。

5月16日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济区理事会(European Economic Area Council)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就货币政策发表演说。(1030)

布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。

5月17日(三)

瑞典哈尔姆斯塔德--瑞典央行副总裁佛洛登出席Kronoberg地区政府管理会议，并讨论当前的货币政策。(1130)

河内--亚太经合组织(APEC)第二次高层官员会议(至18日)

伦敦--英国央行首席经济学家Andy Haldane在Finance Foundation年度讲座上发表谈话。(1800)

5月18日(四)

--中国消费金融暨科技创新大会召开(至19日)。

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格在IBF董事会议上讲话(1245)。

纽约--纽约FED市场部高级副总裁洛根(Lorie Logan)发表演说(1100)。

法兰克福--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)与央行总裁史托纳拉斯，发表希腊重返金融市场的前景(1000)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议，以及欧盟司法与内政理事会会议。

美国明尼亚波利斯--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)于明尼苏达经济俱乐部(Economic Club of Minnesota)发表演说(1715)。

5月19日(五)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧及首席经济学家执委普雷特讲话(0900)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行/欧盟执委会联合大会上演讲，主题为“银行业联盟与资本市场联盟：互动与协同”(1200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国企业成长协会就美国经济与货币政策发表演讲(1315)。(完)