《全球重要经济事件一览表》--5月15日-5月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月15日(一)

北京--“一带一路”国际合作高峰论坛。

北京--中国国际经济交流中心主办的第五届全球智库峰会召开(0100)。

北京--中国国新办新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长邢志宏介绍4月国民经济运行情况，并答记者问(0200)。

北京--首届“一带一路”产业金融高级国际研讨会(0600)。

意大利米兰--欧洲央行官员Ignazio Angeloni在主题为“监管与商业？银行业和欧洲经济增长”的会议上发表主旨演讲(1615)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在PensioPlus年度金融研讨会上发表主旨演讲(1245)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲银行业管理局主管Adam Farkas，和德国央行执委多姆布雷特在一个银行业会议上发言(1050)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森出席挪威议会一个委员会的听证会。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。

马尼拉--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo向商界高管介绍利率走廊机制(0130)。

5月16日(二)

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议。

悉尼--澳洲央行公布货币政策会议记录(0130)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行Bond Market Contact Group(BMCG)年度晚宴上发表讲话(1800)。

布鲁塞尔--欧洲经济区理事会(European Economic Area Council)会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就货币政策发表演说。(1030)

布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。

5月17日(三)

雅加达--印尼央行管理委员会会议。

法兰克福--欧洲央行管委会非货币政策会议。

瑞典哈尔姆斯塔德--瑞典央行副总裁佛洛登出席Kronoberg地区政府管理会议，并讨论当前的货币政策。(1130)

河内--亚太经合组织(APEC)第二次高层官员会议(至18日)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在Finance Foundation年度讲座上发表谈话。(1800)

5月18日(四)

--中国消费金融暨科技创新大会(至19日)。

特拉维夫--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1600)。

越南宁平--亚太经合组织(APEC)高级财政官员会议(至5月19日)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表讲话，主题为“欧元体系2020年愿景--欧元体系市场基础设施的进一步发展”(0850)。

卢森堡--欧洲央行执委莫尔许在欧洲稳定机制(ESM)和卢森堡财政部主办的Government Borrowers Forum论坛上发表主旨演说(1330)。

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格在IBF董事会议上讲话(1245)。

纽约--纽约FED市场部高级副总裁洛根(Lorie Logan)发表演说(1100)。

法兰克福--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)与央行总裁史托纳拉斯，发表希腊重返金融市场的前景(1000)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议，以及欧盟司法与内政理事会会议。

美国明尼亚波利斯--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)于明尼苏达经济俱乐部(Economic Club of Minnesota)发表演说(1715)。

5月19日(五)

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议，参与主题为“如何解决仍然较低的银行业一体化？”的高层讨论。

日内瓦--欧洲央行执委科尔参加一场主题为全球经济的会议(1200)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议上演讲，主题为“银行业联盟与资本市场联盟：互动与协同”(1200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国企业成长协会就美国经济与货币政策发表演讲(1315)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议。

5月22日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。

布鲁塞尔--欧元集团财长会议(至5月23日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

挪威莫斯--挪威央行总裁奥尔森发表演说。(完)