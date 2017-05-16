《全球重要经济事件一览表》--5月16日-5月23日

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5月16日(二)
悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议。
悉尼--澳洲央行公布货币政策会议记录(0130)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行Bond Market Contact Group(BMCG)年度晚宴上发表讲话(1800)。
布鲁塞尔--欧洲经济区理事会(European Economic Area Council)会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就货币政策发表演说。(1030)
布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。
5月17日(三)
--中国国家卫计委厅召开5月专题新闻发布会，介绍健康扶贫地方典型经验(0200)。
雅加达--印尼央行管理委员会会议。
法兰克福--欧洲央行管委会非货币政策会议。
瑞典哈尔姆斯塔德--瑞典央行副总裁佛洛登出席Kronoberg地区政府管理会议，并讨论当前的货币政策。(1130)
河内--亚太经合组织(APEC)第二次高层官员会议(至18日)。
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在Finance Foundation年度讲座上发表谈话。(1800)
5月18日(四)
--中国消费金融暨科技创新大会(至19日)。
特拉维夫--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1600)。
越南宁平--亚太经合组织(APEC)高级财政官员会议(至5月19日)。
法兰克福--欧洲央行执委莫尔许和德国央行总裁魏德曼在德国央行支付体系研讨会上发表讲话。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定。
法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表讲话，主题为“欧元体系2020年愿景--欧元体系市场基础设施的进一步发展”(0850)。
卢森堡--欧洲央行执委莫尔许在欧洲稳定机制(ESM)和卢森堡财政部主办的Government Borrowers Forum论坛上发表主旨演说(1330)。
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格在IBF董事会议上讲话(1245)。
纽约--纽约FED市场部高级副总裁洛根(Lorie Logan)发表演说(1100)。
法兰克福--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)与央行总裁史托纳拉斯，发表希腊重返金融市场的前景(1000)。
布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议，以及欧盟司法与内政理事会会议。
美国明尼亚波利斯--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特于明尼苏达经济俱乐部发表演说(1715)。
5月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议，参与主题为“如何解决仍然较低的银行业一体化？”的高层讨论。
日内瓦--欧洲央行执委科尔参加一场主题为全球经济的会议(1200)。
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议上演讲，主题为“银行业联盟与资本市场联盟：互动与协同”(1200)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国企业成长协会就美国经济与货币政策发表演讲(1315)。
布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议。
5月22日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。
布鲁塞尔--欧元集团财长会议(至5月23日)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。
挪威莫斯--挪威央行总裁奥尔森发表演说。
5月23日(二)
瑞士巴塞尔--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(1730)。
纽约--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(2100)。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
挪威加勒穆恩--挪威央行总裁奥尔森在一次会议上发表讲话。
开普敦--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至25日)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)