《全球重要经济事件一览表》--5月18日-5月25日

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5月18日(四)

上海--中国消费金融暨科技创新大会(至19日)。

贵阳--中国与东盟国家落实《南海各方行为宣言》第14次高官会。

华盛顿--墨西哥财长Jose Antonio Meade会见美国财长努钦、美国国土安全部部长凯利和美国国务卿蒂勒森。

河内--亚太经合组织(APEC)第二次高级官员会议(SOM2)(最后一日)。

基辅--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加由乌克兰央行举办的“央行在经济发展中的角色”的会议(1430)。

特拉维夫--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1600)。

越南宁平--亚太经合组织(APEC)高级财政官员会议(SFOM)(至5月19日)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许和德国央行总裁魏德曼在德国央行支付体系研讨会上发表讲话。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表讲话，主题为“欧元体系2020年愿景--欧元体系市场基础设施的进一步发展”(0850)。

卢森堡--欧洲央行执委莫尔许在欧洲稳定机制(ESM)和卢森堡财政部主办的Government Borrowers Forum论坛上发表主旨演说(1330)。

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格在IBF董事会议上讲话(1245)。

纽约--纽约联邦储备银行市场部高级副总裁洛根发表演说(1100)。

法兰克福--希腊财政部长察卡洛托斯与央行总裁史托纳拉斯，谈论希腊重返金融市场的前景(1000)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议，以及欧盟司法与内政理事会会议。

美国明尼亚波利斯--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特于明尼苏达经济俱乐部发表演说(1715)。

5月19日(五)

贵阳--第23次中国-东盟高官磋商在贵州省。

贵阳--中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议。

--中国外长王毅将访问毛里塔尼亚、佛得角、马里、科特迪瓦四国(至23日)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议，参与主题为“如何解决仍然较低的银行业一体化？”的高层讨论。

日内瓦--欧洲央行执委科尔参加一场主题为全球经济的会议(1200)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议上演讲，主题为“银行业联盟与资本市场联盟：互动与协同”(1200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国企业成长协会就美国经济与货币政策发表演讲(1315)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议。

5月22日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。

布鲁塞尔--欧元集团财长会议(至5月23日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

挪威莫斯--挪威央行总裁奥尔森发表演说。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利为“机遇和包容性增长学会”首次会议致简短的欢迎词(1430)。

明尼亚波利斯--美联储理事布雷纳德在“机遇和包容性增长学会”宴会上讲话(2300)。

5月23日(二)

瑞士巴塞尔--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(1730)。

纽约--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(2100)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

挪威加勒穆恩--挪威央行总裁奥尔森在一次会议上发表讲话。

开普敦--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至25日)。

5月24日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。

多伦多--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加 C.D. Howe Institute年度董事宴会的问答环节(2200)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在2017日本央行-日本央行金融研究所(IMES)会议上讲话(0000)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录(1800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(0730)。

渥太华--加拿大央行公布政策利率决定(1400)

5月25日(四)

北京--2017年产融中国年会。

上海--上期所和中金所共同主办第十四届上海衍生品市场论坛(至26日)。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。

日本佐贺市--日本央行审议委员樱井真发表演讲并参加记者会。

首尔--韩国央行货币政策会议与利率决议。

伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在一个活动上发表讲话(0800)。

多伦多--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话(2120)。

(完)