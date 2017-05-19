《全球重要经济事件一览表》--5月19日-5月26日

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5月19日(五)

贵阳--第23次中国-东盟高官磋商。

贵阳--中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议。

--中国外长王毅将访问毛里塔尼亚、佛得角、马里、科特迪瓦四国(至23日)。

--中国消费金融暨科技创新大会。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议，参与主题为“如何解决仍然较低的银行业一体化？”的高层讨论。

日内瓦--欧洲央行执委科尔参加一场主题为全球经济的会议(1200)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议上演讲，主题为“银行业联盟与资本市场联盟：互动与协同”(1200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国企业成长协会就美国经济与货币政策发表演讲(1315)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议。

5月22日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--欧盟总务理事会会议。

布鲁塞尔--欧元集团财长会议(至5月23日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

挪威莫斯--挪威央行总裁奥尔森发表演说。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利为“机遇和包容性增长学会”首次会议致简短的欢迎词(1430)。

明尼亚波利斯--美联储理事布雷纳德在“机遇和包容性增长学会”宴会上讲话(2300)。

5月23日(二)

瑞士巴塞尔--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(1730)。

纽约--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(2100)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

挪威加勒穆恩--挪威央行总裁奥尔森在一次会议上发表讲话。

开普敦--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至25日)。

5月24日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。

多伦多--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加 C.D. Howe Institute年度董事宴会的问答环节(2200)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在2017日本央行-日本央行金融研究所(IMES)会议上讲话(0000)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录(1800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(0730)。

渥太华--加拿大央行公布政策利率决定(1400)

5月25日(四)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)会议。

北京--2017年产融中国年会。

上海--上期所和中金所共同主办第十四届上海衍生品市场论坛(至26日)。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。

日本佐贺市--日本央行审议委员樱井真发表演讲并参加记者会。

首尔--韩国央行货币政策会议与利率决议。

伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在一个活动上发表讲话(0800)。

多伦多--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话(2120)。

5月26日(五)

东京--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(0200)。

意大利--七国集团(G7)峰会(至27日)。(完)