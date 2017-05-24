《全球重要经济事件一览表》--5月24日-5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月24日(三)
马德里--欧洲央行总裁德拉吉在第一次金融稳定会议上讲话(1345)。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
威斯康星州亚士兰--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个论坛(0030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。
多伦多--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加 C.D. Howe Institute年度董事宴会的问答环节(2200)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在2017日本央行-日本央行金融研究所(IMES)会议上讲话(0000)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(0730)。
渥太华--加拿大央行公布政策利率决定(1400)
5月25日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)会议。
--中国国台办举行新闻发布会。
北京--2017年产融中国年会。
上海--上期所和中金所共同主办第十四届上海衍生品市场论坛(至26日)。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就“全球经济问题”发表讲话。(1400)
里斯本--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演讲。(1800)
日本佐贺市--日本央行审议委员樱井真发表演讲并参加记者会。
首尔--韩国央行货币政策会议与利率决议。
伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在一个活动上发表讲话(0800)。
多伦多--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话(2120)。
开普敦--南非央行公布利率决定(1300)。
5月26日(五)
意大利--七国集团(G7)峰会(至27日)。
5月27日(六)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本金融学会2017年春季年会上讲话。
5月28日(日)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在“亚洲银行业和金融座谈会：全球金融的风险和韧性”会议上讲话(0115)。
5月29日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会讲话。
5月30日(二)
--中国国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在关于马歇尔计划的小组中发言(1600)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
5月31日(三)
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在美国外交关系协会(CFR)举办的Peter McColough系列国际经济会议中发表讲话(1200)。
华盛顿--美联储发布经济褐皮书(1800)。
惠灵顿--新西兰央行举行金融稳定报告媒体发布会。
首尔--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在韩国央行2017国际会议“全球经济和金融挑战：未来10年”发表讲话(0010) (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)
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