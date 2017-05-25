《全球重要经济事件一览表》--5月25日-6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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5月25日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)会议。
北京--中国银行业资产管理高峰论坛(0100)。
北京--商务部召开5月第二次例行新闻发布会(0200)。
--中国国台办举行新闻发布会。
北京--2017年产融中国年会。
上海--上期所和中金所共同主办第十四届上海衍生品市场论坛(至26日)。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。
伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在一个活动上发表讲话(0800)。
东京--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(0200)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就“全球经济问题”发表讲话。(1400)
里斯本--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演讲。(1800)
日本佐贺市--日本央行审议委员樱井真发表演讲并参加记者会。
首尔--韩国央行货币政策会议与利率决议。
多伦多--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话(2120)。
开普敦--南非央行公布利率决定(1300)。
5月26日(五)
--2017中国扶贫国际论坛(0100)。
意大利--七国集团(G7)峰会(至27日)。
瑞士蒙特勒--欧洲央行执委科尔参加瑞士央行组织的一个会议(2000)。
5月27日(六)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本金融学会2017年春季年会上讲话。
5月28日(日)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在“亚洲银行业和金融座谈会：全球金融的风险和韧性”会议上讲话(0115)。
5月29日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会讲话。
圣保罗--巴西投资论坛(0400)。
5月30日(二)
--中国国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在关于马歇尔计划的小组中发言(1600)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
5月31日(三)
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在美国外交关系协会(CFR)举办的Peter McColough系列国际经济会议中发表讲话(1200)。
华盛顿--美联储发布经济褐皮书(1800)。
惠灵顿--新西兰央行举行金融稳定报告媒体发布会。
首尔--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在韩国央行2017国际会议“全球经济和金融挑战：未来10年”发表讲话(0010) 。
6月1日(四)
北京--美银美林创新中国峰会(1200)
里斯本--欧洲央行监事会委员Pentti Hakkarainen发表讲话。
苏黎世--瑞士经济论坛会议(至6月2日)。
日本岐阜--日本央行审议委员原田泰发表讲话。
纽约--美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为