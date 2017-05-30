《全球重要经济事件一览表》--5月30日-6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月30日(二)
--中国国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就经济和货币政策发表讲话(1700)。
挪威罗弗敦--挪威央行总裁奥尔森在一个商业部门研讨会上发表演讲。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在关于马歇尔计划的小组中发言(1600)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
5月31日(三)
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演讲(1330)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在“欧洲金融格局一瞥--希腊：重返金融市场？”会议上发表讲话(0820)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳证交所一个活动上讲话(1600)。
维也纳--奥地利财长谢林与奥地利电信(Telekom Austria)执行长Alejandro Plater讨论数字化策略(1030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利参加瑞典北欧斯安银行(SEB)的银行家日活动。
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在美国外交关系协会(CFR)举办的Peter McColough系列国际经济会议中发表讲话(1200)。
华盛顿--美联储发布经济褐皮书(1800)。
惠灵顿--新西兰央行举行金融稳定报告媒体发布会。
首尔--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在韩国央行2017国际会议“全球经济和金融挑战：未来10年”发表讲话(0010) 。
6月1日(四)
维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1500)。
华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格在IMF/世界银行/美联储主办的第17届金融部门面临的政策挑战会议上讲话。
里斯本--欧洲央行监事会委员Pentti Hakkarainen发表讲话。
苏黎世--瑞士经济论坛会议(至6月2日)。
日本岐阜--日本央行审议委员原田泰发表讲话。
纽约--美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)。
北京--美银美林创新中国峰会(1200)。
莫斯科--印度总理莫迪出席与俄罗斯的双边年度峰会(至6月2日)。
曼谷--泰国央行总裁威拉泰在欧洲货币杂志投资论坛发布主旨演讲(0200)。
6月2日(五)
维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就养老金制度发表讲话(1200)。
瑞士巴塞尔--瑞典央行总裁英韦斯参加IADI研讨会。
宾州雷丁--费城联邦储备银行总裁哈克在宾州经济协会2017年会议上，就经济展望及费城联储经济增长计画发表演说(1645)。
布鲁塞尔--中欧工商峰会，发表演说者包括欧盟执委会主席贾克及中国国务院总理李克强(0730)。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan及欧盟执委会就业、社会事务总署署长Michel Servoz在一场活动上就爱尔兰和欧盟经济发表演说(1130)。
6月5日(一)
暂无重要经济事件。
6月6日(二)
悉尼--澳洲央行货币政策会议(0430)。
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为