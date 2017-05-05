《全球重要经济事件一览表》--5月5日-5月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月5日(五)
卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个会议上发表讲话。(最后一天)
东京--东南亚国协(东盟)加上日本、韩国及中国副财长与央行副总裁会议(最后一天)。
东京--东盟+3财长与央行总裁联合会议(最后一天)。
布鲁塞尔--非洲、加勒比海与太平洋(ACP)-欧盟部长委员会会议(最后一天)。
纽约--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在影子公开市场委员会发表演说(1645)。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
日本--东南亚国协(东盟)财长及投资者研讨会。
意大利佛罗伦萨--欧盟执委会主席贾克、欧洲议会议长塔亚尼、欧洲理事会主席图斯克发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会举行会议。
5月6日(六)
横滨--印度财长杰特利(Arun Jaitley)、印尼财政部长英卓华在亚洲开发银行(ADB)研讨论上发言(0830)。
加州斯坦福--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加SIEPR-胡佛联合会议(1930)。
东京--日本央行总裁黑田东彦、菲律宾央行总裁泰谭柯将在亚洲开发银行与日本央行主持的圆桌会议上发言(0700)。
5月7日(日)
法国--总统大选第二轮投票。
5月8日(一)
佛罗里达州费南迪纳比奇--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(1235)。
芝加哥--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在芝加哥全球事务委员会主办的一场活动上发表演讲，主题为“从商业街到华尔街：经济增长、货币政策与美联储”(1245)。
5月9日(二)
首尔--韩国总统大选
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表午餐会演讲。
5月10日(三)
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个银行业会议(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会4月26日货币政策讨论的会议记录。
南伯灵顿--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一个午餐会上发表讲话。
东京--日本央行总裁黑田东彦就经济前景发表讲话(2100)。
挪威布莱尼--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen和Egil Matsen发表讲话。
新西兰--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率。 (2100)
5月11日(四)
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
法兰克福--欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)发表演说(1630)
华盛顿特区--美国联邦储备理事会(FED)理事举行为期两天的会议，主题为“实证货币经济学的发展”(至5月12日)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说(0700)。
日内瓦--国际货币基金组织(IMF)经济顾问兼研究部门主任奥伯斯法尔德发表演说。(1630)
意大利--七国集团(G7)财长会议(至5月13日)
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹和财长Ueli Maurer出席一银行业活动(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会举行会议(0700)。
布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。
5月12日(五)
吉隆坡--马来西亚宣布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)参加央行国际会议总结小组，探讨未来货币政策不同的沟通方式。
维尔纽斯--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)将发表演说(0710)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)将参加Kammarkollegiet的资本市场日，讨论当前货币政策(0745)；副总裁扬松(Per Jansson)将出席Finansdagarna，讨论最近的利率决定和当前货币政策(0900)
东京--日本央行审议委员原田泰参加千叶大学研讨会(0415)
都柏林--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)在记者会上发言。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 戴素萍 审校 于春红)