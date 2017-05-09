《全球重要经济事件一览表》--5月9日-5月16日

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5月9日(二)
--中国农业部新闻办公室举行新闻发布会，农业部发言人叶贞琴等向媒体介绍农业绿色发展五大行动有关情况，并答记者问。(0200)
--中国社科院主办2017年中国房地产高峰论坛，发布《房地产蓝皮书》。
--中国国新办举行新闻发布会，中国科学院院长白春礼介绍中国科学院科技支撑“一带一路”建设成果情况，并答记者问。(0200)
首尔--韩国总统大选
柏林--德国财政部长朔伊布勒参加一个活动(1600)。
佛罗里达州波卡拉顿--美国纽约联储Financial Services Group执行副总裁Richard P. Dzina在一个会议上发表讲话(1325)。
纽约--美国纽约联储Legal Group执行副总裁兼总法律顾问Michael Held在一个活动上发言(1645)。
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在一个会议上讲话(1300)。
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加一个会议的问答环节(2015)。
纽约--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表午餐会演讲。
5月10日(三)
--中国国台办举行例行新闻发布会。(0200)
--中国国家卫计委召开例行新闻发布会，介绍家庭医生签约服务以及全国护理事业发展有关情况。(0200)
南伯灵顿--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一个午餐会上发表讲话。(1600)
明尼苏达州--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一场讨论“大到不能倒”的讨论会。(1720)
海牙--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰下议院就欧洲央行货币政策的影响发表看法(1200)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个银行业会议(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会4月26日货币政策讨论的会议记录。
东京--日本央行总裁黑田东彦就经济前景发表讲话(2100)。
挪威布莱尼--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen和Egil Matsen发表讲话。
新西兰--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率。 (2100)
5月11日(四)
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说(1400)
意大利巴里--欧洲央行总裁德拉吉和欧洲央行执委科尔参加七国集团(G7)财政部长和央行总裁会议(1535)(至5月13日)。
海德堡--欧洲央行执委普雷特就“欧洲央行的作用：危机期间的谨慎和责任”发表演讲(1730)。
法兰克福--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特发表演说(1630)
华盛顿特区--美国联邦储备理事会(FED)理事举行为期两天的会议，主题为“实证货币经济学的发展”(至5月12日)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说(0700)。
日内瓦--国际货币基金组织(IMF)经济顾问兼研究部门主任奥伯斯法尔德发表演说。(1630)
意大利--七国集团(G7)财长会议(至5月13日)
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹和财长Ueli Maurer出席一银行业活动(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会举行会议(0700)。
布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
5月12日(五)
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席在欧洲央行宏观审慎政策及研究年度会议。
吉隆坡--马来西亚宣布利率决定。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)参加央行国际会议总结小组，探讨未来货币政策不同的沟通方式。
维尔纽斯--瑞典央行总裁英韦斯将发表演说(0710)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森将参加Kammarkollegiet的资本市场日，讨论当前货币政策(0745)；副总裁扬松将出席Finansdagarna，讨论最近的利率决定和当前货币政策(0900)
东京--日本央行审议委员原田泰参加千叶大学研讨会(0415)
都柏林--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)在记者会上发言。
5月14日(日)
北京--“一带一路”国际合作高峰论坛召开，至15日。
5月15日(一)
北京--“一带一路”国际合作高峰论坛。
法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲银行业管理局主管Adam Farkas，和德国央行执委多姆布雷特在一个银行业会议上发言。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森出席挪威议会一个委员会的听证会。
布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议(至16日)。
5月16日(二)
悉尼--澳洲央行公布5月货币政策会议的会议记录。(0130)
布鲁塞尔--欧洲经济区理事会(European Economic Area Council)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就货币政策发表演说。(1030)
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)