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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 09:18 BJT

《全球重要经济事件一览表》--6月1日-6月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月1日(四)

--国务院总理李克强5月31日启程，对德国进行正式访问并同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤，赴布鲁塞尔同欧洲理事会主席唐纳德·图斯克、欧盟委员会主席让－克洛德·容克举行第十九次中国－欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问；至6月2日。

维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1500)。

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格在IMF/世界银行/美联储主办的第17届金融部门面临的政策挑战会议上讲话。

里斯本--欧洲央行监事会委员Pentti Hakkarainen发表讲话。

苏黎世--瑞士经济论坛会议(至6月2日)。

日本岐阜--日本央行审议委员原田泰发表讲话。

纽约--美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)。

北京--美银美林创新中国峰会(1200)。

莫斯科--印度总理莫迪出席与俄罗斯的双边年度峰会(至6月2日)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在欧洲货币杂志投资论坛发布主旨演讲(0200)。

6月2日(五)

德州--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表讲话(1700)

维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就养老金制度发表讲话(1200)。

瑞士巴塞尔--瑞典央行总裁英韦斯参加IADI研讨会。

宾州雷丁--费城联邦储备银行总裁哈克在宾州经济协会2017年会议上，就经济展望及费城联储经济增长计画发表演说(1645)。

布鲁塞尔--中欧工商峰会，发表演说者包括欧盟执委会主席贾克及中国国务院总理李克强(0730)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan及欧盟执委会就业、社会事务总署署长Michel Servoz在一场活动上就爱尔兰和欧盟经济发表演说(1130)。

6月3日(六)

北京--清华五道口全球金融论坛，至4日。

6月5日(一)

华沙--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加欧洲金融大会。

6月6日(二)

悉尼--澳洲央行货币政策会议(0430)。

6月7日(三)

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加经济合作暨发展组织(OECD)主办的“无现金社会与金融科技”会议。

北京--科博会2017中国金融论坛，至8日。

6月8日(四)

北京--2017中国战略性新兴产业论坛召开。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利将发表演说。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议并公布利率决议(1145)，之后总裁德拉吉将举行记者会

法勒他--欧盟一般事务理事会举行非政式会议(至6月9日)

卢森堡市--欧盟司法与内政委员会会议(至6月9日)

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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