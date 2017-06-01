《全球重要经济事件一览表》--6月1日-6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月1日(四)
--国务院总理李克强5月31日启程，对德国进行正式访问并同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤，赴布鲁塞尔同欧洲理事会主席唐纳德·图斯克、欧盟委员会主席让－克洛德·容克举行第十九次中国－欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问；至6月2日。
维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1500)。
华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格在IMF/世界银行/美联储主办的第17届金融部门面临的政策挑战会议上讲话。
里斯本--欧洲央行监事会委员Pentti Hakkarainen发表讲话。
苏黎世--瑞士经济论坛会议(至6月2日)。
日本岐阜--日本央行审议委员原田泰发表讲话。
纽约--美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)。
北京--美银美林创新中国峰会(1200)。
莫斯科--印度总理莫迪出席与俄罗斯的双边年度峰会(至6月2日)。
曼谷--泰国央行总裁威拉泰在欧洲货币杂志投资论坛发布主旨演讲(0200)。
6月2日(五)
德州--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表讲话(1700)
维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就养老金制度发表讲话(1200)。
瑞士巴塞尔--瑞典央行总裁英韦斯参加IADI研讨会。
宾州雷丁--费城联邦储备银行总裁哈克在宾州经济协会2017年会议上，就经济展望及费城联储经济增长计画发表演说(1645)。
布鲁塞尔--中欧工商峰会，发表演说者包括欧盟执委会主席贾克及中国国务院总理李克强(0730)。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan及欧盟执委会就业、社会事务总署署长Michel Servoz在一场活动上就爱尔兰和欧盟经济发表演说(1130)。
6月3日(六)
北京--清华五道口全球金融论坛，至4日。
6月5日(一)
华沙--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加欧洲金融大会。
6月6日(二)
悉尼--澳洲央行货币政策会议(0430)。
6月7日(三)
巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加经济合作暨发展组织(OECD)主办的“无现金社会与金融科技”会议。
北京--科博会2017中国金融论坛，至8日。
6月8日(四)
北京--2017中国战略性新兴产业论坛召开。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利将发表演说。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议并公布利率决议(1145)，之后总裁德拉吉将举行记者会
法勒他--欧盟一般事务理事会举行非政式会议(至6月9日)
卢森堡市--欧盟司法与内政委员会会议(至6月9日)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为