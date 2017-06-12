《全球重要经济事件一览表》--6月12日-6月19日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月12日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈于央行成立67周年活动中发表演说(1200)。
香港--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
加拿大温尼伯--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1805)。
6月13日(二)
伦敦--欧洲央行执委劳滕施莱格参加国际货币会议小组讨论会(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席瑞典议会金融委员会听证会。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率政策会议(1800，至14日)。
6月14日(三)
华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)，美联储主席叶伦就利率举行记者会(2230)。
曼谷--泰国副总理颂吉、财政部长阿比萨及央行总裁威拉泰在一项金融科技研讨会中发表演说。
法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和德国央行总裁魏德曼在一次会议上发表演说。
雅加达--印尼央行理事会会议(至15日)。
--山东青岛--金砖国家协调人第二次会议，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题；本次会议由金砖国家事务协调人李保东副外长主持，其他金砖国家协调人、副协调人及新开发银行代表将出席，至15日。
6月15日(四)
卢森堡市--欧元集团会议，欧洲央行总裁德拉吉与欧洲央行执委科尔将参加会议。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。
伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录。
东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议(至16日)。
伯尔尼--瑞士央行公布2017年金融稳定报告(0430)。
布鲁塞尔--欧元区财长会议。
雅加达--印尼央行宣布利率决定。
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在汤森路透行业活动上发表讲话(0740)。
哈尔滨--第四届中国-俄罗斯博览会，至19日。
广州--2017(第十九届)中国风险投资论坛，至18日。
安卡拉--土耳其央行货币政策会议。
6月16日(五)
东京--日本央行公布货币政策决议。
德州达拉斯--达拉斯联储总裁柯普朗参加Park Cities Rotary Club问答环节(1645)。
斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0800)。
卢森堡市--欧盟经济暨财政事务理事会会议。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
6月17日(六)
福建--第九届海峡论坛为期一周。
6月18日(日)
--法国议会选举进行第二轮投票。
6月19日(一)
卢森堡市--欧盟外交事务理事会会议。
纽约--芝加哥联储总裁埃文斯于纽约大学一项货币市场人士活动中发表演说。
坎培拉--澳洲央行总裁洛威参加一项论坛活动小组讨论会。
山东青岛--亚欧数字互联互通高级别论坛。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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