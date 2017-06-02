《全球重要经济事件一览表》--6月2日-6月9日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月2日(五)
--中国国务院总理李克强5月31日启程，对德国进行正式访问并同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤，赴布鲁塞尔同欧洲理事会主席唐纳德·图斯克、欧盟委员会主席让－克洛德·容克举行第十九次中国－欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问；至6月2日。
苏黎世--瑞士经济论坛会议(最后一天)
德州--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表讲话(1700)
维也纳----欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就养老金制度发表讲话(1200)。
瑞士巴塞尔--瑞典央行总裁英韦斯参加IADI研讨会。
宾州雷丁--费城联邦储备银行总裁哈克在宾州经济协会2017年会议上，就经济展望及费城联储经济增长计画发表演说(1645)。
布鲁塞尔--中欧工商峰会，发表演说者包括欧盟执委会主席贾克及中国国务院总理李克强(0730)。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan及欧盟执委会就业、社会事务总署署长Michel Servoz在一场活动上就爱尔兰和欧盟经济发表演说(1130)。
6月3日(六)
北京--清华五道口全球金融论坛，至4日。
6月5日(一)
华沙--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加欧洲金融大会。
6月6日(二)
悉尼--澳洲央行货币政策会议(0430)。
马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。
6月7日(三)
--中国国家主席习近平将于6月7日至10日对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。
巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加经济合作暨发展组织(OECD)主办的“无现金社会与金融科技”会议。
北京--科博会2017中国金融论坛，至8日。
6月8日(四)
北京--2017中国战略性新兴产业论坛召开。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利将发表演说。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议并公布利率决议(1145)，之后总裁德拉吉将举行记者会(1230)
法勒他--欧盟一般事务理事会举行非政式会议(至6月9日)
卢森堡市--欧盟司法与内政委员会会议(至6月9日)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)
6月9日(五)
暂无重要经济事件。
(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为