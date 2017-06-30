《全球重要经济事件一览表》--6月30日-7月7日

路透6月30日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

6月30日(五)

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1130)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔发表演讲。

香港--中国国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日。

长沙--第15届东亚论坛在湖南长沙举行，论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”，至7月1日。

7月1日(六)

德国克尼格斯温特尔--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话(1530)。

7月2日(日)

上海--2017上海台北城市论坛。

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话(1030)。

7月3日(一)

--中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)。

日本京都--第15届东盟-日本交通部副部长级会议(至7月5日)。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在英国央行举办的一场会议上发表讲话(0835)。英国央行首席经济学家霍尔丹在晚宴上发表演讲(1730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议和货币政策会议(0700)。

7月4日(二)

悉尼--澳洲央行举行货币政策会议(0430)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发表执行委员会利率决定，之后召开新闻发布会并发布货币政策报告。

德国汉堡--瑞典央行副总裁史金斯利将参与汉堡国际经济研究所主题为《离不开全球化？》的会议，并参与《数字转型与创新》小组讨论(1350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森将参与瑞典银行(Swedbank)举办的活动，主题为“我们的经济形势--政治不确定性下的挑战与机遇”(1100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森参与服务行业从业者组织Almega及瑞典央行举办的活动，主题为“明天的回购利率决定及货币政策未来”(1230)。

7月5日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森出席一场行业活动，主题为“2020年欧盟的金融稳定”(1025)。随后沃尔森将出席一场探讨瑞典楼市泡沫的活动(1100)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

曼谷--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至7月6日)。

7月6日(四)

兰州--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办，至9日。

澳洲霍巴特--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就“全球增长放缓：原因和结果”发表演讲(0745)。

塔林--欧盟司法与内部事务部长非正式会议(至7月7日)。

墨西哥城--墨西哥央行将公布货币政策会议记录。

7月7日(五)

汉堡--20国集团(G20)国际峰会在德国汉堡召开(至7月8日)。

汉堡--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会，至8日。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 刘秀红；审校 白云)