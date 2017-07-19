《全球重要经济事件一览表》--7月19日-7月26日

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7月19日(三)

布鲁塞尔--斯洛文尼亚财长与欧盟竞争事务执委维斯塔格会面。

华盛顿--首轮中美全面经济对话举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长姆努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

东京--日本央行召开货币政策会议(至7月20日)。

悉尼--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath发表讲话(0530)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至7月20日)。

7月20日(四)

--中国商务部例行发布会，新闻发言人对外发布2017年上半年消费市场运行情况和2016年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价的相关情况(0200)。

东京--日本央行公布利率决定。

雅加达--印尼央行公布利率决定。

开普敦--南非央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决议。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1230)。

约翰尼斯堡--南非财长吉加巴(Malusi Gigaba)就根本性经济转型发表谈话(1600)。

7月21日(五)

--中国国家卫计委在四川省成都市召开四川医改工作成果媒体沟通会，介绍四川相关医改工作情况和经验(0100)。

--中国外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”(0730)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴(Malusi Gigaba)在南非美商会的网络早餐会上发表讲话(0530)。

阿德莱德--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)发表演说(0240)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁Michele Bullock发表讲话(0415)。

7月24日(一)

东京--日本央行公布6月15-16日货币政策会议的会议记录(2350)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议、欧盟经济暨财政事务理事会预算问题会议。

7月25日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两日的议息会议。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月26日)。

7月26日(三)

东京--日本央行副总裁中曾宏在广岛对商界领袖发表讲话(0130)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0305)。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 郑茵 审校 徐文焰)