《全球重要经济事件一览表》--7月27日-8月3日

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7月27日(四)

北京--第七次金砖国家安全事务高级代表会议，国务委员杨洁篪将主持会议，至28日。

北京--中国商务部召开7月第四次例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况(0200)。

北京--国新办举行发布会，商务部副部长王受文、北京市副市长程红介绍深化北京市服务业扩大开放综合试点有关情况(0200)。

北京--国新办举行发布会，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和发改委、统计局有关负责人介绍当前经济形势(0700)。

法兰克福--欧洲央行公布月度放贷和货币供应数据(0800)。

东京--日本央行公布7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要(2350)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

7月28日(五)

--中国人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况(0200)。

明尼苏达州OAKDALE--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个活动的问答环节(1720)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

7月29日(六)

内蒙古库布齐沙漠--第六届库布其国际沙漠论坛，至30日；论坛主题为“绿色‘一带一路’共享沙漠经济”。此次论坛由中国科技部、国家林业局、内蒙古自治区政府、联合国环境署、联合国防治荒漠化公约秘书处共同主办。

7月31日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月1日(二)

悉尼--澳洲央行召开货币政策会议(0430)。

8月2日(三)

札幌--日本央行审议委员布野幸利在与札幌商界领袖的会议中发表谈话。

拉斯维加斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在拉斯维加斯经济俱乐部就“货币政策在培养可持续性增长所扮演的角色”主题发表谈话(1930)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，并无利率决议宣布。

辛辛那提--克利夫兰联储总裁梅斯特在一项社区银行家会议中发表谈话(1500)。

新德里--印度央行货币政策委员会会议。

8月3日(四)

伦敦--英国央行公布通胀报告(1100)。

伦敦--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)