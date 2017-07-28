《全球重要经济事件一览表》--7月28日-8月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月28日(五)

--中国人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况(0200)。

--国新办就财政金融政策有关情况举行发布会(0700)。

明尼苏达州OAKDALE--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个活动的问答环节(1720)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

7月29日(六)

内蒙古库布齐沙漠--第六届库布其国际沙漠论坛，至30日；论坛主题为“绿色‘一带一路’共享沙漠经济”。

7月31日(一)

西班牙阿斯图里亚斯--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德就欧洲经济和其货币政策发表演说(1000)。

8月1日(二)

--商务部就第二届中国-蒙古国博览会举行新闻发布会(0200)。

悉尼--澳洲央行召开货币政策会议并公布利率决议(0430)。

8月2日(三)

札幌--日本央行审议委员布野幸利在与札幌商界领袖的会议中发表谈话。

拉斯维加斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在拉斯维加斯经济俱乐部就“货币政策在培养可持续性增长所扮演的角色”主题发表谈话(1930)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，并无利率决议宣布。

辛辛那提--克利夫兰联储总裁梅斯特在一项社区银行家会议中发表谈话(1500)。

新德里--印度央行货币政策委员会会议。

8月3日(四)

伦敦--英国央行公布通胀报告(1100)。

伦敦--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1100)。

8月4日(五)

悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)