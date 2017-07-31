《全球重要经济事件一览表》--7月31日-8月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月31日(一)

--中国国新办举行发布会，请商务部副部长钱克明、国务院发展研究中心副主任隆国强介绍2017年上半年中国对外经贸运行情况，并答记者问。(0200)

西班牙阿斯图里亚斯--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德就欧洲经济和其货币政策发表演说(1000)。

8月1日(二)

--商务部就第二届中国-蒙古国博览会举行新闻发布会(0200)。

悉尼--澳洲央行召开货币政策会议并公布利率决议(0430)。

8月2日(三)

札幌--日本央行审议委员布野幸利在与札幌商界领袖的会议中发表谈话。

拉斯维加斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在拉斯维加斯经济俱乐部就“货币政策在培养可持续性增长所扮演的角色”主题发表谈话(1930)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，并无利率决议宣布。

辛辛那提--克利夫兰联储总裁梅斯特在一项社区银行家会议中发表谈话(1500)。

新德里--印度央行货币政策委员会会议。

8月3日(四)

伦敦--英国央行公布通胀报告(1100)。

伦敦--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1100)。

8月4日(五)

悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。

8月7日(一)

纳许维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1545)。

南达科他州--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席一场活动的问答环节(1725)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)