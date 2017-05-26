《分析师观点》台湾今年经济成长率预估上修至2.05%，央行低利政策料持续

路透台北5月26日 - 台湾主计总处周五公布，今年经济成长率预估上修至2.05%，原估为成长1.92%；通膨率预估下修至0.95%，原估为成长1.08%。分析师称，主计总处上修GDP成长率预估值，与近期公布经济数据相背离，且实际情况并不是太乐观；料央行货币政策将按兵不动，且维持低利率政策时间将更久。