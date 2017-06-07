《分析师观点》台湾5月出口年增8.4%高于预期，通膨偏低料央行续按兵不动

路透台北6月7日 - 台湾财政部周三公布，5月出口金额较上年同期升8.4%，高于市场预期的年增7.2%，且是连续八个月正成长。

5月进口则较上年同期增10.2%，低于市场估的年增11.4%；5月贸易顺差34.6亿美元。

5月年变动率(%) 4月年变动率(%)

整体出口金额 +8.4 +9.4

--中国(含香港) +6.4 +10.3

--美国 +12.9 +7.6

--欧洲 +13.0 +1.4

--日本 +3.8 +9.3

**市场评论**

--台新投顾总经分析师 王凯民：

5月出口金额稍优于我们预期，主要受惠于对欧美地区出口表现超乎我们预估，看好苹果iPhone 8未来拉货需求增温，将带动对美出口成长力道，初估第二季出口美元计价金额会成长7-8%，并预期第三季仍维持正成长但不致于出现两位数成长，因去年第三季比较基期较高。

若以台湾基本面来看，今年央行没有升息的压力和理由，因为目前CPI(消费者物价指数)仍偏低、外需动能下半年也有减弱可能，以及4月景气灯号转为黄蓝灯，除非欧美地区货币政策转趋紧缩，央行才有可能配合国际情势在年底前祭出升息决策。

--日盛投顾总经分析师 徐大钧：

随着第一季出口美元计价金额的高峰过去，第二、三季出口成长力道料会趋缓，但仍有望维持正成长，主要受到美中地区PMI成长力道已见减弱迹象。

目前预期台湾央行6月底理监事会将维持利率不变，因台湾经济动能并没有明显增强，也没有明显通膨走高的情势。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌0.2分，报30.095。

--台湾加权股价指数收升0.04%，至10,209.99点。

--指标10年期公债106/4R期殖利率收跌0.25基点至1.0100%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处最新预估，2017年出口金额年增长8.57%，进口金额年成长10.94%；今年经济成长率为2.05%，通膨率估为年增0.95%。