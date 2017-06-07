《分析师观点》台湾5月出口年增8.4%高于预期，通膨偏低料央行续按兵不动

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月7日 - 台湾财政部周三公布，5月出口金额较上年同期升8.4%，高于市场预期的年增7.2%，且是连续八个月正成长。
5月进口则较上年同期增10.2%，低于市场估的年增11.4%；5月贸易顺差34.6亿美元。
5月年变动率(%) 4月年变动率(%)
整体出口金额 +8.4 +9.4
--中国(含香港) +6.4 +10.3
--美国 +12.9 +7.6
--欧洲 +13.0 +1.4
--日本 +3.8 +9.3
**市场评论**
--台新投顾总经分析师 王凯民：
5月出口金额稍优于我们预期，主要受惠于对欧美地区出口表现超乎我们预估，看好苹果iPhone 8未来拉货需求增温，将带动对美出口成长力道，初估第二季出口美元计价金额会成长7-8%，并预期第三季仍维持正成长但不致于出现两位数成长，因去年第三季比较基期较高。
若以台湾基本面来看，今年央行没有升息的压力和理由，因为目前CPI(消费者物价指数)仍偏低、外需动能下半年也有减弱可能，以及4月景气灯号转为黄蓝灯，除非欧美地区货币政策转趋紧缩，央行才有可能配合国际情势在年底前祭出升息决策。
--日盛投顾总经分析师 徐大钧：
随着第一季出口美元计价金额的高峰过去，第二、三季出口成长力道料会趋缓，但仍有望维持正成长，主要受到美中地区PMI成长力道已见减弱迹象。
目前预期台湾央行6月底理监事会将维持利率不变，因台湾经济动能并没有明显增强，也没有明显通膨走高的情势。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌0.2分，报30.095。
--台湾加权股价指数收升0.04%，至10,209.99点。
--指标10年期公债106/4R期殖利率收跌0.25基点至1.0100%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
--参看台湾进出口数据新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处最新预估，2017年出口金额年增长8.57%，进口金额年成长10.94%；今年经济成长率为2.05%，通膨率估为年增0.95%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为