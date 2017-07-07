《分析师观点》台湾6月出口增速远超预期，惟下半年料平稳扩张难见激情

路透台北7月7日 - 台湾财政部周五公布，6月出口金额较上年同期成长13%，远高于市场预期的年增8.7%，且是连续九个月正成长。

6月进口则较上年同期增3.7%，远低于市场估的年增11.95%；6月贸易顺差为58.3亿美元。

财政部表示，6月出口较佳，国际大厂新机拉货的效应是很关键的。惟下半年出口料平稳扩张，难见两位数成长。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

6月年变动率(%) 5月年变动率(%)

整体出口金额 +13.0 +8.4

--中国(含香港) +21.0 +6.4

--美国 +7.0 +12.9

--欧洲 +7.3 +13.0

--日本 +6.8 +3.8

**市场评论**

--国泰投信投资研究处副总经理 王诚宏：

7月的出口符合我们的预期，主要因前阵子美国公布经济数据显示景气复苏力道较差，但从最新公布的PMI数据来看，美国景气仍在复苏的轨道上；台湾的出口成长主要来由欧美的拉抬，预估全年经济成长率有望达到2.1-2.2%之间；另因物价平稳，央行短期内不会调整货币政策。

进口方面，进口高峰期将慢慢过去，但出口成长才开始；第三季出口将转强而进口则变弱，虽然下半年因去年高基期，数字可能普普通通，但出口动力仍相当强劲；惟内需仍偏弱，主因是陆客不来进而冲击到内需的服务和消费等产业。

--凯基投顾分析师 刘建志:

6月出口高于预期，不过随着比较基期逐步垫高，后续出口年增率动能料将减缓。从花旗银行公布的经济惊奇指数来看，美国与欧元区都缓下来了，新兴市场也下滑，以前瞻角度来看，是要保守以对，惟全球经济增长动能应该可以走到今年底、明年中。6月进口年增率明显低于预期，也呼应了出口动能料将减缓的说法，进口资本财是前导要素，年增率明显不如预期，代表厂商后续投资需求减少，对未来出口不利。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬0.9分报30.610。

--台湾加权股价指数收低0.68%，至10,297.25点。

--指标10年期公债106/4期殖利率收高2.49点至1.1051%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处最新预估，2017年出口金额年增长8.57%，进口金额年成长10.94%；今年经济成长率为2.05%，通膨率估为年增0.95%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 乔艳红)