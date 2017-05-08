《分析师观点2》台湾4月出口年增9.4%，下半年虽乐观但料央行短期不升息

路透台北5月8日 - 台湾财政部周一公布，4月出口金额较上年同期升9.4%，与市场预期的年增9.9%大致相当，且是连续七个月正成长；分析师对下半年看法虽渐乐观，但不认为短期央行有升息的打算。
4月进口则较上年同期增23.5%，优于市场估的年增16.85%；4月贸易顺差27.8亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
4月年变动率(%) 3月年变动率(%)
整体出口金额 +9.4 +13.2
--中国(含香港) +10.3 +16.8
--美国 +7.6 +10.6
--欧洲 +1.4 +6.2
--日本 +9.3 +3.8
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
4月出口和预期差不多，我们预估第二季出口可以维持温和扩张，主因去年基期低且全球景气回温。
我们预估第二季的出口年增率可望到达6-7%，第三季如果苹果的出货情况佳，台湾出口更可能到两位数的年增长。目前国际上乐观气氛，景气回温，市场对全球贸易仍倾向乐观看待。
--兆丰国际证券分析师 李志安:
进口年增率超乎预期，但出口表现则不如预期，部分原因来自比较基期因素。4月出口年增率只比1月高，显示在比较基期愈垫愈高的影响下，接下来出口年增率将逐渐下降。
此外，苹果新款手机iPhone 8到底能不能如期在下半年推出，也攸关台湾出口表现，若是时程延宕，担心第四季年增率有转衰退的可能。在出口动能逐步减少状况下，很难期待央行今年有升息的机会。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收升1.6分，报30.166。
--台湾加权股价指数收涨0.38%，至9,937.25点。
--指标五年期公债106/5期殖利率收跌0.08基点至0.8080%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计总处2月中预估，2017年出口金额年增长8.50%，进口金额年成长9.77%。
--主计总处预估2017年经济成长率为1.92%，通膨率估为年增1.08%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)