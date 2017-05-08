《分析师观点2》台湾4月出口年增9.4%，下半年虽乐观但料央行短期不升息

路透台北5月8日 - 台湾财政部周一公布，4月出口金额较上年同期升9.4%，与市场预期的年增9.9%大致相当，且是连续七个月正成长；分析师对下半年看法虽渐乐观，但不认为短期央行有升息的打算。

4月进口则较上年同期增23.5%，优于市场估的年增16.85%；4月贸易顺差27.8亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

4月年变动率(%) 3月年变动率(%)

整体出口金额 +9.4 +13.2

--中国(含香港) +10.3 +16.8

--美国 +7.6 +10.6

--欧洲 +1.4 +6.2

--日本 +9.3 +3.8

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

4月出口和预期差不多，我们预估第二季出口可以维持温和扩张，主因去年基期低且全球景气回温。

我们预估第二季的出口年增率可望到达6-7%，第三季如果苹果的出货情况佳，台湾出口更可能到两位数的年增长。目前国际上乐观气氛，景气回温，市场对全球贸易仍倾向乐观看待。

--兆丰国际证券分析师 李志安:

进口年增率超乎预期，但出口表现则不如预期，部分原因来自比较基期因素。4月出口年增率只比1月高，显示在比较基期愈垫愈高的影响下，接下来出口年增率将逐渐下降。

此外，苹果新款手机iPhone 8到底能不能如期在下半年推出，也攸关台湾出口表现，若是时程延宕，担心第四季年增率有转衰退的可能。在出口动能逐步减少状况下，很难期待央行今年有升息的机会。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收升1.6分，报30.166。

--台湾加权股价指数收涨0.38%，至9,937.25点。

--指标五年期公债106/5期殖利率收跌0.08基点至0.8080%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处2月中预估，2017年出口金额年增长8.50%，进口金额年成长9.77%。

--主计总处预估2017年经济成长率为1.92%，通膨率估为年增1.08%。