《台湾利率预测》6月短票利率料在0.33-0.38%，留意税款缴库及季底变数

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月31日 - 台湾资调人士周三表示，尽管外资持续汇入垫高市场资金水位，但 6月面临税款缴库及季底资金紧缩双重变数，预估6月提存期短票利率中值落在0.33-0.38%。 路透今日访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；利率预测大区间则在0.33 -0.40%。 6月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)6,200.5亿台币；公债到期还本 与付息合计达12.696亿台币；国库券还本付息共599.5亿台币。 紧缩因素方面，6月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额分别为1,700 亿和300亿台币；财政部10年公债106/4期二度增额发行，金额暂订250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --6月税款缴库及第二季底资金紧缩因子将为本旬资金情势的主要变数，料将带动短票 利率区间高位上移，至于影响程度则待观察下旬资金变化而定。 --尽管此前受惠于外资持续汇入带动资金情势较显偏松，但若外资转向汇出并加上季底 紧缩因素的影响，短票利率则将面临调升的压力。 --因应6月底半年报编制的BIS(资本适足率)计算考量，月底银行间资金流动性料将转弱 ，市场多数仍抱持谨慎因应的心态，且此前短票利率遭压低，后面反而承受易涨难跌的压力 。 以下为各金融机构对6月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% ----------------------------------------- 票券公司一 0.33 0.36 票券公司二 0.33 0.36 票券公司三 0.33 0.40 票券公司四 0.33 0.38 大型银行一 0.34 0.37 大型银行二 0.33 0.40 中型银行一 0.35 0.38 ----------------------------------------- 中 值 0.33 0.38(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为