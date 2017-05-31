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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 17:38 BJT

《台湾利率预测》6月短票利率料在0.33-0.38%，留意税款缴库及季底变数

    路透台北5月31日 - 台湾资调人士周三表示，尽管外资持续汇入垫高市场资金水位，但
6月面临税款缴库及季底资金紧缩双重变数，预估6月提存期短票利率中值落在0.33-0.38%。
    
    路透今日访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；利率预测大区间则在0.33
-0.40%。    
                   
    6月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)6,200.5亿台币；公债到期还本
与付息合计达12.696亿台币；国库券还本付息共599.5亿台币。     
       
    紧缩因素方面，6月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额分别为1,700
亿和300亿台币；财政部10年公债106/4期二度增额发行，金额暂订250亿台币。
    
    以下是货币市场人士观点整理： 
    
    --6月税款缴库及第二季底资金紧缩因子将为本旬资金情势的主要变数，料将带动短票
利率区间高位上移，至于影响程度则待观察下旬资金变化而定。  
    --尽管此前受惠于外资持续汇入带动资金情势较显偏松，但若外资转向汇出并加上季底
紧缩因素的影响，短票利率则将面临调升的压力。
    --因应6月底半年报编制的BIS(资本适足率)计算考量，月底银行间资金流动性料将转弱
，市场多数仍抱持谨慎因应的心态，且此前短票利率遭压低，后面反而承受易涨难跌的压力
。

    以下为各金融机构对6月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构       最低利率%       最高利率%
    -----------------------------------------
    票券公司一        0.33            0.36  
    票券公司二        0.33            0.36
    票券公司三        0.33            0.40 
    票券公司四        0.33            0.38
    大型银行一        0.34            0.37        
    大型银行二        0.33            0.40 
    中型银行一        0.35            0.38      
    -----------------------------------------
    中 值             0.33            0.38(完) 

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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