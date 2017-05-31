《台湾利率预测》6月短票利率料在0.33-0.38%，留意税款缴库及季底变数

路透台北5月31日 - 台湾资调人士周三表示，尽管外资持续汇入垫高市场资金水位，但 6月面临税款缴库及季底资金紧缩双重变数，预估6月提存期短票利率中值落在0.33-0.38%。 路透今日访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；利率预测大区间则在0.33 -0.40%。 6月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)6,200.5亿台币；公债到期还本 与付息合计达12.696亿台币；国库券还本付息共599.5亿台币。 紧缩因素方面，6月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额分别为1,700 亿和300亿台币；财政部10年公债106/4期二度增额发行，金额暂订250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --6月税款缴库及第二季底资金紧缩因子将为本旬资金情势的主要变数，料将带动短票 利率区间高位上移，至于影响程度则待观察下旬资金变化而定。 --尽管此前受惠于外资持续汇入带动资金情势较显偏松，但若外资转向汇出并加上季底 紧缩因素的影响，短票利率则将面临调升的压力。 --因应6月底半年报编制的BIS(资本适足率)计算考量，月底银行间资金流动性料将转弱 ，市场多数仍抱持谨慎因应的心态，且此前短票利率遭压低，后面反而承受易涨难跌的压力 。 以下为各金融机构对6月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% ----------------------------------------- 票券公司一 0.33 0.36 票券公司二 0.33 0.36 票券公司三 0.33 0.40 票券公司四 0.33 0.38 大型银行一 0.34 0.37 大型银行二 0.33 0.40 中型银行一 0.35 0.38 ----------------------------------------- 中 值 0.33 0.38(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)