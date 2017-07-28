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《台湾利率预测》8月短票利率料在0.36-0.38%，关注股利发放及外资动向
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2017年7月28日 / 上午9点08分 / 1 天前

《台湾利率预测》8月短票利率料在0.36-0.38%，关注股利发放及外资动向

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 8月短票利率料在0.36-0.38%
    * 关注现金股利发放及外资动向

    路透台北7月28日 - 台湾资调人士周五表示，8月仍有现金股利发放将干扰市场资金分
配，包括鸿海将于8月10日发放779.8亿台币现金股利，仍须观察外资是否汇出股利所得，进
而影响市场资金水位，估计本提存期的30天自保短票利率料主要在0.36-0.38%。
    
    路透访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；利率预测大区间则在0.35-0.4
0%。  
    
    根据央行统计，8月上市柜公司现金股利发放金额高达6,244亿台币，总计今年现金股利
发放金额1.2兆台币，将超过去年的1.16兆台币。  
                   
    8月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆(万亿)8,459.4亿台币；公债到期付息
合计达106.25亿台币。     
       
   至于紧缩因素方面，8月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额分别为1,
700亿和400亿台币，以及财政部发行106/8期公债250亿台币，天期为20年期。
    
    以下是货币市场人士观点整理：     
    --一大型票券交易员指出，8月并未逢季底紧缩因素，只须稍加留意大额现金股利发放
变数，且此前台积电发放逾1,800亿台币现金股利也未对货币市场造成明显波动，不用过于
担忧股利发放对资金变化的影响，料8月短票利率会回落至0.35-0.38。
    --一位大型银行交易员表示，考量目前资金情势偏松，时序迈入月初短票利率将渐回落
，8月提存期短票利率主交投料落在0.36-0.37%区间。
    --另位银行交易员也提到，8月资金情势与7月同样处于现金股利发放高峰，预期短票利
率区间将会大致同于7月的0.36-0.40%。   

    以下为各金融机构对8月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构       最低利率%       最高利率%
    --------------------------------------------
    大型票券公司        0.35            0.38  
    大型票券公司        0.36            0.40     
    大型票券公司        0.36            0.38
    中型票券公司        0.37            0.40   
    中型银行            0.36            0.40   
    大型银行            0.35            0.38 
    大型银行            0.36            0.37
    --------------------------------------------
    中 值               0.36            0.38(完)   

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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