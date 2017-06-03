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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 16:43 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减105.3亿台币，连两周净减

    路透台北6月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减105.3亿台币，连两周净减；至周六央行存单未到
期余额为7兆(万亿)5,954亿台币。上周央行定存单发行余额则净减977.5亿台币。 
        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
       
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
    5/31        3,679.50                3,662.00         -17.50
     6/1        2,892.80                2,892.00          -0.80
    *6/2        3,077.50                2,940.50        -137.00
     6/3               0                      50         +50.00
 总计           9,649.80                9,544.50         -105.3
  *6/2：包含7天期定存单共1,614亿台币。
      
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    5/31             104                      14
     6/1              26                       6
     6/2              26                       9
     6/3               2                       2
 总计                158                      31
 (完)  

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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