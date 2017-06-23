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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 16:49 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减204亿台币，连五周净减

    路透台北6月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减204亿台币，连五周净减；至周五央行存单未到
期余额为7兆(万亿)    4,277.5亿台币。上周央行定存单发行余额则是净减478亿台币。 
        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
      
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
    6/19        5,192.00                5,190.50           -1.5
    6/20        2,449.50                2,444.50           -5.0
    6/21        1,063.00                1,067.50           +4.5
    6/22        9,207.50                9,197.80           -9.7
    6/23        2,753.00                2,560.70         -192.3
 总计          20,665.00               20,461.00           -204
 
    *6/22包含14天期定存单，金额为1,316.50亿台币。
    *6/23包含7天期定存单，金额共667.7亿台币。
    
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    6/19              67                      11
    6/20              17                      10
    6/21              29                       8
    6/22              30                       7
    6/23              26                       7
 总计                169                      43
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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