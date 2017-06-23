《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减204亿台币，连五周净减

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减204亿台币，连五周净减；至周五央行存单未到 期余额为7兆(万亿) 4,277.5亿台币。上周央行定存单发行余额则是净减478亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 6/19 5,192.00 5,190.50 -1.5 6/20 2,449.50 2,444.50 -5.0 6/21 1,063.00 1,067.50 +4.5 6/22 9,207.50 9,197.80 -9.7 6/23 2,753.00 2,560.70 -192.3 总计 20,665.00 20,461.00 -204 *6/22包含14天期定存单，金额为1,316.50亿台币。 *6/23包含7天期定存单，金额共667.7亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 6/19 67 11 6/20 17 10 6/21 29 8 6/22 30 7 6/23 26 7 总计 169 43 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。