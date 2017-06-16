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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 17:25 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减478亿台币，连四周净减

    路透台北6月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减478亿台币，连四周净减；至周五央行存单未到
期余额为7兆(万亿)4,481.5亿台币。上周央行定存单发行余额则净减994.5亿台币。 
        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
    
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
    6/12           4,085                   4,078             -7
    6/13           2,086                   2,081             -5
    6/14         1,249.5                 1,251.5             +2
   *6/15           1,728                 1,825.5           97.5
   *6/16         1,442.5                     877         -565.5
 总计             10,591                  10,113           -478
    *6/15：含2年期定存单，金额300亿台币。
    *6/16:含7天期定存单，金额667亿台币。
        
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    6/12             110                      13
    6/13              28                       8
    6/14              36                       7
    6/15              11                       3
    6/16               4                       2
 总计                189                      33
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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