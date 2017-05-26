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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 17:19 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减977.5亿台币，终止连六增

    路透台北5月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减977.5亿台币，终止连续第六周净增；至周五央
行存单未到期余额为7兆(万亿)6,059.30亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增417亿台币。  
                          
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
  
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
    5/22        5,128.00                5,125.00          -3.00
    5/23        2,496.50                2,497.50          +1.00
    5/24        1,062.00                1,062.00           0.00
   *5/25       10,404.00                9,735.50        -668.50
   *5/26        3,980.00                3,673.00        -307.00
 总计          23,070.50               22,093.00        -977.50
  
    *5/25包含14天期定存单，金额 1,866.50亿台币。
    *5/26包含7天期定存单，金额1,614.00亿台币。
       
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    5/22               8                       3
    5/23              68                       7
    5/24              31                       5
    5/25              12                       3
    5/26               4                       2
 总计                123                      20
 (完)  

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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