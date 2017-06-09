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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 16:47 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减994.5亿台币，连三周净减

    路透台北6月9日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减994.5亿台币，连三周净减；至周五央行存单未到
期余额为7兆(万亿)4,959.50亿台币。上周央行定存单发行余额则净减105.3亿台币。 
        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
         
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
    *6/5         3,018.5                   2,956          -62.5
     6/6           842.5                   842.5            0.0
     6/7             811                     810             -1
    *6/8         7,164.5                 6,615.5           -549
    *6/9         2,711.5                 2,329.5           -382
 总计             14,548                13,553.5         -994.5
    *6/5：含364天期存单1,700亿台币，加权平均得标利率0.485%。
    *6/8：含14天期定存单金额1,316.5亿台币。
    *6/9：含7天期定存单金额1,232亿台币。
      
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
     6/5              12                       5
     6/6              48                       5
     6/7              14                       5
     6/8               6                       2
     6/9               4                       2
 总计                 84                      19
 (完)
    
    

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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