《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增417亿台币，连六周净增加

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月19日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增417亿台币，连续第六周净增；至周五央行存单 未到期余额为7兆(万亿)7,036.8亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增880.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/15 4,091.50 4,088.00 -3.50 5/16 2,090.00 2,089.00 -1.00 5/17 1,216.50 1,212.50 -4.00 5/18 1,521.00 1,521.00 0.00 *5/19 1,972.00 2,397.50 +425.50 总计 10,891.00 11,308.00 +417.00 注*5/19：含7天期定存单利率0.2%，金额2,185.00亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 5/15 123 7 5/16 34 5 5/17 4 2 5/18 5 2 5/19 5 3 总计 171 19 (完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。