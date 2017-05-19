《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增417亿台币，连六周净增加

重发-中国经济：审慎出台分享经济准入监管政策，加大政府采购力度--国常会

路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。