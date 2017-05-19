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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 17:26 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增417亿台币，连六周净增加

    路透台北5月19日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增417亿台币，连续第六周净增；至周五央行存单
未到期余额为7兆(万亿)7,036.8亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增880.5亿台币。  
                       
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
      
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
    5/15        4,091.50                4,088.00          -3.50
    5/16        2,090.00                2,089.00          -1.00
    5/17        1,216.50                1,212.50          -4.00
    5/18        1,521.00                1,521.00           0.00
   *5/19        1,972.00                2,397.50        +425.50
 总计          10,891.00               11,308.00        +417.00
   注*5/19：含7天期定存单利率0.2%，金额2,185.00亿台币。
       
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    5/15             123                       7
    5/16              34                       5
    5/17               4                       2
    5/18               5                       2
    5/19               5                       3
 总计                171                      19
 
   (完)

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
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