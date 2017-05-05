《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增451.5亿台币，上周净增750.3亿

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增451.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆( 万亿)5,739.30亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增750.3亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/2 7.00 216.00 +209.00 5/3 5,162.00 3,360.50 -1,801.50 *5/4 2,975.80 4,671.80 +1,696.00 *5/5 2,508.50 2,856.50 +348.00 总计 10,653.30 11,104.80 +451.50 注：*5月4日：包含364天期定存单加权平均得标利率0.494%，金额1,700亿台币。 *5月5日：包含7天期存单利率0.200%，金额1,395亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 5/2 3 4 5/3 3 5 5/4 103 8 5/5 28 5 总计 137 22 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为