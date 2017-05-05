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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 17:40 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增451.5亿台币，上周净增750.3亿

    路透台北5月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增451.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)5,739.30亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增750.3亿台币。  
                   
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
      
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
     5/2            7.00                  216.00        +209.00
     5/3        5,162.00                3,360.50      -1,801.50
    *5/4        2,975.80                4,671.80      +1,696.00
    *5/5        2,508.50                2,856.50        +348.00
 总计          10,653.30               11,104.80        +451.50
 
    注：*5月4日：包含364天期定存单加权平均得标利率0.494%，金额1,700亿台币。
        *5月5日：包含7天期存单利率0.200%，金额1,395亿台币。
      
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
     5/2               3                       4
     5/3               3                       5
     5/4             103                       8
     5/5              28                       5
 总计                137                      22
   (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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