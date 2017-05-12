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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 16:57 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增880.5亿台币，上周净增451.5亿

    路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆
(万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。  
                       
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
      
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
     5/8           1,408                1,408.50           0.50
     5/9           797.5                   797.5           0.00
    5/10           803.5                     802          -1.50
   *5/11        7,612.50                   8,130         517.50
   *5/12        2,495.50                2,859.50         364.00
 总计          13,117.00               13,997.50          880.5
    *5/11：含14天期利率0.230%，金额2,532.00亿元，及2年期定存单，平均利率0.593%，金额共300亿元。
    *5/12含7天期定存单利率0.2%，金额1,760亿元。
       
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
     5/8               5                       2
     5/9               5                       3
    5/10               7                       3
    5/11               6                       2
    5/12               6                       2
 总计                 29                      12
 
   (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
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