《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增880.5亿台币，上周净增451.5亿

路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2,859.50 364.00 总计 13,117.00 13,997.50 880.5 *5/11：含14天期利率0.230%，金额2,532.00亿元，及2年期定存单，平均利率0.593%，金额共300亿元。 *5/12含7天期定存单利率0.2%，金额1,760亿元。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 5/8 5 2 5/9 5 3 5/10 7 3 5/11 6 2 5/12 6 2 总计 29 12 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)