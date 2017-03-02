《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月2日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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*工商时报：
--去年投资率降至20.2%创七年最低，国发会主委陈添枝在立院表示，随着景气回升，加上推动基础建设、调整经济结构，今年投资率可望回升。
--财政部长许虞哲松口，将调高薪资所得特别扣除额（现为12.8万台币），金额须视5月税改方案而定。最快今年5月并同股利所得税改提出修法草案，明年申报今年所得税时适用。
*经济日报：
--六都地政局公布2月建物买卖移转件数，合计共1.23万件、年增66%，今年前二月六都合计为2.79万件，年增率将近五成。房仲业者认为，经三年盘整，房市初露曙光。
--台塑与云林县府间的燃煤许可争议，昨日台中高等行政法院判决出炉，台塑集团败诉，台塑化位在麦寮六轻五部机组，需维持每年减少22%至28%供应发电的燃煤使用量。
--鲜乳龙头大厂统一瑞穗鲜乳零售价昨日起调涨，调涨幅度4%至6%。统一是本波鲜乳业者第一个涨价，其他业者如味全、光泉、义美等暂不跟进。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。