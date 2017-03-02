版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月2日

*工商时报：

--去年投资率降至20.2%创七年最低，国发会主委陈添枝在立院表示，随着景气回升，加上推动基础建设、调整经济结构，今年投资率可望回升。

--财政部长许虞哲松口，将调高薪资所得特别扣除额（现为12.8万台币），金额须视5月税改方案而定。最快今年5月并同股利所得税改提出修法草案，明年申报今年所得税时适用。

*经济日报：

--六都地政局公布2月建物买卖移转件数，合计共1.23万件、年增66%，今年前二月六都合计为2.79万件，年增率将近五成。房仲业者认为，经三年盘整，房市初露曙光。

--台塑与云林县府间的燃煤许可争议，昨日台中高等行政法院判决出炉，台塑集团败诉，台塑化位在麦寮六轻五部机组，需维持每年减少22%至28%供应发电的燃煤使用量。

--鲜乳龙头大厂统一瑞穗鲜乳零售价昨日起调涨，调涨幅度4%至6%。统一是本波鲜乳业者第一个涨价，其他业者如味全、光泉、义美等暂不跟进。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐