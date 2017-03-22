《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月22日

*工商时报：
--立法院财委会今日安排财政部、金管会及八大公股银行进行都更报告，根据财政部上周向八大银行的清查统计结果，目前以一银、华银、土银、彰银、合库等进度最明朗，合计已进入都更单元划定，乃至已完成的五大阶段的都更案，上述银行的自有不动产投入实施都更的总面积已超过5,000坪。
--中央银行公布，2月五大银行新承做房贷金额为231.18亿台币，月减119.78亿，主要是因为农历年刚过，向来是购屋淡季；至于房贷利率小幅下滑0.006个百分点至1.668%，主要是银行承作对象以信用条件较佳客户为主，使得利率下滑。
*经济日报：
--台电向行政院报告的供电情境分析，台电为今夏供电已做最坏打算，万一麦寮汽电共生机组换照不过、核电厂又相继提早停机，今夏的备转容量率恐怕只剩下1%至2%。
--拜半导体产品需求热络，积体电路出口畅旺，2016年三大科学园区营业逾2.37兆(万亿)台币，年成长2.9%，出口额逾1.5兆台币，成长9.9%，双双创下历史新高，今年营收将挑战2.4兆台币。
--劳动部长林美珠首度主持基本工资工作小组会议，资方代表昨日也重回谈判桌，向林美珠表达盼一例一休新制能够修法改变，以及基本工资调整应回归公式两大主张。对于工商界要求，林美珠强调，希望劳资双方透过此平台对话、沟通，包括未来拟制订的〞最低工资法〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)