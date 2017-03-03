《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月3日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--随着都更案陆续开花结果，今年双北市将涌现罕见的都更案推案潮。住展杂志最新统计，双北市今年计画推出的都更案至少12大案，总销高达1,050亿-1,150亿台币，呈现史上首见的大暴冲。
--进军台湾、唯一采用浮动式离岸风电型态的法商欧风能源（EOLFI），正式宣布其首个位于桃园观音风场，将于2019年起分二阶段开发，各架设二支示范与60到80支正式风机。并同后面四个评估地点，欧风预计总投资金额要砸下850亿台币。
*经济日报：
--行政院长林全接见华府智库〞传统基金会〞创办人佛讷博士，就台美签署自由贸易协定（FTA）、深化发展多元关系与产业合作等议题交换意见，林全并将台美签署自由贸易协定，列为当前最重要目标之一。
--行政院昨日召开跨部会协调会议，研商融资公司管理问题，随着P2P（网路借贷平台）兴起，会中认为融资公司仍有必要规范，政委陈添枝裁示由金管会研议是否订定融资公司专法，并一并将P2P纳管。
--今夏供电拉紧报，政府大力推动沼气发电。农委会计画优先推动129个大养猪户与民间业者合作沼气发电，供尖峰用电、并且作为区域的基载电力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。