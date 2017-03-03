《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月3日

*工商时报：

--随着都更案陆续开花结果，今年双北市将涌现罕见的都更案推案潮。住展杂志最新统计，双北市今年计画推出的都更案至少12大案，总销高达1,050亿-1,150亿台币，呈现史上首见的大暴冲。

--进军台湾、唯一采用浮动式离岸风电型态的法商欧风能源（EOLFI），正式宣布其首个位于桃园观音风场，将于2019年起分二阶段开发，各架设二支示范与60到80支正式风机。并同后面四个评估地点，欧风预计总投资金额要砸下850亿台币。

*经济日报：

--行政院长林全接见华府智库〞传统基金会〞创办人佛讷博士，就台美签署自由贸易协定（FTA）、深化发展多元关系与产业合作等议题交换意见，林全并将台美签署自由贸易协定，列为当前最重要目标之一。

--行政院昨日召开跨部会协调会议，研商融资公司管理问题，随着P2P（网路借贷平台）兴起，会中认为融资公司仍有必要规范，政委陈添枝裁示由金管会研议是否订定融资公司专法，并一并将P2P纳管。

--今夏供电拉紧报，政府大力推动沼气发电。农委会计画优先推动129个大养猪户与民间业者合作沼气发电，供尖峰用电、并且作为区域的基载电力。(完)