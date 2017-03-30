《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月30日

*工商时报：
--2017年全球采购伙伴大会登场，今年共有自全球61国580位买主，参与盛会，外贸协会安排了近1,600家的供应商，与买主进行近7,000场次的洽谈，今年聚焦新南向；但也邀来大陆买主68家，另视讯买主23家。
--北京官方两岸政策明显松绑，去年没办的两岸民航座谈交流会，上周在昆明举行，旅行公会全联会也获得陆客限缩不再扩大讯息；此外大陆海协会会长陈德铭表态欢迎台湾名品展续办后，除了原规划的南京与广州，贸协也重启长春与银川展出洽谈，全年有机会办到四场。
--中央银行公布2016年第四季底银行国家风险统计，外国债权直接风险余额为3,638.42亿美元，季减70.82亿美元，其中美国连续第3季居前十大曝险国第一位，大陆则仍居第二位，但已连续九季呈现减少的趋势。
*经济日报：
--鸿海公告，旗下深圳子公司以逾10亿人民币（逾43亿台币）取得大陆动力锂电池龙头CATL（宁德时代新能源科技）股权。市场解读，双方电动车客户关系紧密，是鸿海扩大电动车领域布局的一大步。
--台新金指控，由公股主导的彰银董事会，日前决议将在6月16日当天改选董事，并立即就任，违反公司治理。彰银工会说，台新金2007年董事改选也提前解任董事任期，反批台新自打嘴巴。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)