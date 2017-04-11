《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月11日

*工商时报：
--前瞻基础建设六场公听会昨日展开，首场聚焦绿能建设。离岸风电以及太阳能发电为绿能建设的重点项目，然而，当前相关技术掌握在国外先进厂商手中，外界质疑若政府没有技术转移和产业发展规画，台湾绿能产业恐沦为国外附庸。
--鸿海 3月营收小回春，不仅一如市场预期重新站上3千亿台币，还一举拿下历年同期次高，算是在淡季时节仍缴出不错的成绩单。鸿海3月营收3,416.9亿元，较去年同期的3,396.21亿，小幅成长0.61%，创下历年同期次高。
--金控获利呈现M型化趋势，根据15家上市柜金控自结首季盈余，前四强合计获利381.97亿台币，包办整体金控获利607.4亿台币的近6成3；反观吊车尾的四家金控合计还小亏0.41亿台币，呈现高低落差剧烈的情况。
*经济日报：
--台电发言人林德福昨日坦言，核二厂护箱装载池已开始动工，预计二个月后完工，让核二厂一号机可回到今夏供电行列。经济部次长杨伟甫重申，330度以下基本民生用电不涨电价；核一、二、三厂都是不延役，核四也已不运转，非核家园政策没有跳票。
--台船拟打造国家级〞风电船队〞，全力抢攻绿电市场，台船董事长郑文隆昨日指出，台船打算组成128艘各种功能船舶的〞风电船队〞，抢攻2030年之前约720亿台币的离岸风电商机。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)