《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月17日

*工商时报：
--经济部研拟公司法大修草案出炉，提七大面向修法，为加强公司治理，过半董事可自行召集董事会，持股过半股东也可自行召集股东会，可望解决台纸拒不开会等经营乱象。
--随着核能发电三厂二号机进入年度岁修，要到5月中才恢复并联供电，核一厂二号机6月恐因新北市不核发水保证明停役，今夏供电有短缺之虞。经济部表示，已拟定短中长期计画，希望兼顾能源转型和供电稳定，10月新电价公式出炉，倾向不调涨电价。
--行政院长林全将简报风电四年发展计画，最快提周四院会拍板，预计陆域风机装置容量目标四年内达800MW（百万瓦），再增加120MW，选定彰滨仑尾区、澎湖及台中加装约50支，海上风电含三座示范风场将达520MW，离岸风电首波装上百支，可在四年内吸引民间投资逾1,000亿台币。
*经济日报：
--国发基金千亿台币产业创新转型基金已吸引20多家厂商探询，包括高科技的生技新药研发、传产的纺织业等都有，其中一家厂商最近欲透过并购计画转型，需增资上百亿台币，也找上门争取挹注资金。
--彰化银行 6月董事改选倒数计时，第三大股东龙岩提名参选董事后，势必压缩公、民股席次。据了解，公股阵营正密集沙盘推演，并订下作战目标：最少要拿下三席一般董事、二席独立董事，达到过半门槛。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)